Марков назвал атакой на власть ложь либеральных СМИ о причинах отмены форумов в РФ

Представители оппозиции и либеральных СМИ совершают аморальный поступок, когда пытаются найти надуманные причины отмены международных форумов в России. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал политолог Сергей Марков, отметив, что либеральные круги рассчитывают на создание революционной ситуации в стране в связи с эпидемией.

Недавно издание «Голос Америки» выпустило материал, в котором профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин заявил, что коронавирус — не главная причина отмены Петербургского международного экономического форума. По его словам, мероприятие имело больше символическое значение, нежели чем практическое.

«Обычно говорилось, что большой успех форума связан с заключенными сделками, но сейчас мы видим, что сделки можно заключить и без форума, как, собственно, всегда в бизнесе и происходит», — сказал Травин.

Такой же позиции придерживается «Эхо Москвы», публикуя статью о том, что перенос инвестиционного форума в Сочи не связан с COVID-19. Как объясняют журналисты, коронавирус очень сильно повлиял на нашу экономику, что приводит к последствиям в виде отмены мероприятий.

Генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков подчеркивает, что в любом случае обсуждение экономических вопросов для России очень важно.

«Петербургский экономический форум, Сочинский форум, Дальневосточный форум и Ялтинский — они все очень нужны как место, где люди, имеющие отношение к бизнесу и политике, встречаются и обсуждают ключевые проблемы. За кофе-брейками рождаются идеи каких-то новых проектов и контрактов. Это абсолютно стандартная и нормальная форма развития экономики, а противоречить этому — глупость», — пояснил Марков в интервью ФАН.

Совершенно очевидно, что все форумы отменены из-за коронавируса. Неудивительно, что российские власти поступили также, заботясь о гостях мероприятий, говорит политолог. С одной стороны, оппозиция и либеральные СМИ «занимаются распространением лжи а, с другой стороны — они совершают аморальный поступок», указывая на иные причины отмены мероприятий.

«С точки зрения политической борьбы — это называется формой реализации стратегии и прессингом по всему полю, то есть — это атака на любые действия властей. Условно говоря, ввел [Владимир] Путин отпуск — то он плохой, а если не ввел, то тоже плохой. Это особая форма пропагандистко-политической стратегии. Она используется, когда ее организатору кажется, что приближается решающая схватка. Оппозиция думает, что в результате коронавируса в России создастся революционная ситуация, а они смогут этим воспользоваться, совершив государственный переворот и установив марионеточный проамериканский режим, как это произошло в Киеве. Они перешли от стратегии выборочной критики — к тотальной», — выразил мнение собеседник ФАН.

При этом в словах представителей оппозиции просматривается то, что они очень огорчены недостаточно большой эпидемией коронавируса в России, подчеркивает Марков.

«Им очень хотелось бы, чтобы у нас было похуже. К сожалению, у них такая очень аморальная позиция», — заметил Марков.

К тому же, если сравнивать подход к решению проблемы коронавируса властей США и Евросоюза с действиями российских властей, то станет сразу ясно, что Москва в этом плане действует эффективнее по нескольким причинам.

«Во-первых, у нас одно их самых сильных государств, которое имеет огромную историческую память и историю побед в очень сложных обстоятельствах. Во-вторых, в России очень сильный и эффективный президент, который очень спокойно и рационально мыслит. Это сильно отличает Россию от других стран. Так, к примеру, в США больше ненавидящих Дональда Трампа, чем его любящих. Российский президент — большое преимущество в текущей трудной ситуации. В-третьих, у нас сохранилась с советских времен санитарно-эпидемиологическая служба с научно исследовательскими институтами и лабораториями. В Великобритании агентство, которое должно заниматься борьбой с эпидемией, уже ликвидировано пять лет назад», — добавил Марков.

Напомним, прошлым летом либеральное сообщество устроило целую серию митингов, протестуя против снятия с выборов в Мосгордуму ряда оппозиционных кандидатов, которых уличили в подделке подписей избирателей. Все закончилось штрафами и большим расследованием на тему иностранного вмешательства, поскольку действия либералов координировали западные дипломаты и СМИ.