Главные новости 24 апреля

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий пятницы, 24 апреля.

Примерно с 17.00 сайт ФАН сначала стал работать со сбоями, а после отключился. Неизвестные хакеры атакуют сайт Федерального агентства новостей..

Сергей Горох рассказал, что разговаривал с Надеждой Бабкиной. Концертный директор Бабкиной рассказал о разговоре с ней после комы.

Пульмонолог Сергей Авдеев сообщил, что коронавирус нового типа вызывает бессимптомное развитие пневмонии у заболевших. Пульмонолог предупредил о бессимптомном развитии пневмонии при коронавирусе.

Исследователи выяснили, что вирус циркулировал по стране уже в середине февраля. Ученые из Испании сделали сенсационное заявление о коронавирусе.

Пациентам с коронавирусной инфекцией в Почаевской больнице Тернопольской области Украины запретили ходить в общий туалет. В украинской больнице пациентов с COVID-19 вместо туалета заставляют ходить в ведро.

Дана Борисова во время прямого с Олесей Малибу показала грудь. Дана Борисова оголила грудь в прямом эфире Instagram.

ФАН рассказывает об актуальной на 24 апреля 2020 года информации о распространении и борьбе с COVID-19. Коронавирус в России 24 апреля: статистика по городам, жертвы пандемии, последние новости.

Общее число случаев заражения достигло 68 622. В России выявили 5849 новых зараженных коронавирусом за сутки.

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал о своей тяжелой болезни во время эпидемии свиного гриппа в 2009 году. Пригожин рассказал о перенесенной болезни, страшнее коронавируса.

Мощный взрыв произошел в жилом доме в Краснодаре в Ленинском переулке. Взрыв прогремел в многоэтажном доме в Краснодаре.

Голландские журналисты пытаются отвлечь собственное население от проблем в стране сказками о «страшной России». Голландцев пичкают фейками об «ужасах эпидемии» в России. Колонка Голоса Мордора.