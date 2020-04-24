Вирусолог предупредил, что запреты на массовые мероприятия и путешествия продлятся месяцы

Александр Лукашев, заведующий лабораторией института полиомиелита и вирусных энцефалитов им. М. П. Чумакова РАМН, объяснил, при каких условиях в России смягчат ограничения, связанные с коронавирусом.

«Мы уже сломали экспоненту, сломали этот лавинообразный рост. Если помните, у нас шел прирост 15-18% в день, сейчас идет прирост 8-9%. Это очень неплохой результат, но он недостаточно хороший. Потому что контролем над инфекцией и снижением нагрузки на больницы станет тот момент, когда ежедневный прирост будет меньше 5%. Сейчас мы, наверно, вошли на такое плато — очень мягкое и плавное. Но это еще не повод расслабляться», — сказал Александр Лукашев в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

Заведующий лабораторией института полиомиелита и вирусных энцефалитов им. М. П. Чумакова РАМН обратил внимание на то, что в Европе сейчас прирост заболевших коронавирусом в день не превышает 2-3%, но ограничительные меры все равно действуют в большинстве стран.

«Вирус новый. Такого в истории эпидемиологии не было. И мы не знаем, хотим ли мы эту вспышку задавить в ноль, как с другими вспышками. Вообще я сомневаюсь, что ее можно задавить в ноль. Или мы хотим вести ее на том уровне, чтобы не переполнялись наши больницы, и набирать иммунную прослойку. И тут очень много неизвестных. Я, честно говоря, не знаю, по какому пути идет мир», — заметил Александр Лукашев.

«Главным неизвестным» он назвал процент бессимптомных случаев.

«Мы выявляем 50% — это очень хорошо для мировой практики, это показывает, что у нас очень сильная система выявления. Но есть какие-то точечные исследования, которые показывают, что бессимптомных случаев может быть и 80, и 90%. Просто они проходят мимо системы — и нашей, и германской, и так далее. И если это действительно так, то иммунная прослойка будет формироваться, и тогда у нас нет намерения задавить вспышку в ноль, тогда нам лучше наработать эту прослойку без катастрофической нагрузки на медицину. А если это не так, то тогда нам нужно давить вспышку. Но пока я не вижу, чтобы какая-то страна, кроме Швеции, приняла решение, каким путем они пойдут. То есть все действуют пока что ситуативно и реагируют с горизонтом в две недели. А вот с горизонтом в три месяца я пока что ни одной страны не наблюдаю», — отметил Лукашев.

Ученый подчеркнул, что шансы возникновения повторной вспышки будут зависеть от иммунной прослойки, о которой мы пока ничего не знаем, но скоро узнаем.