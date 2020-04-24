Неизвестные хакеры атакуют сайт ФАН-ТВ. События дня. ФАН-ТВ

Неизвестные хакеры атакуют сайт Федерального агентства новостей. Проблемы в работе интернет-ресурса начались сегодня, 24 апреля примерно в 17 часов. Наши IT-специалисты пришли к выводу, что это не обычный технический сбой, а заранее подготовленная атака. И она уже не первая. Подобные нападки случались и в 2018 году. Подразделение Пентагона публично рапортовало о так называемой блокировке ФАН. Позднее издание, входящее в американский медиахолдинг CBS Corporation назвало эту операцию «провальной» и «пустой тратой средств американских налогоплательщиков». Помимо Пентагона, сайт ФАН как мишень могут рассматривать экстремисты и террористы, действующие на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Кроме того, угрозы в наш адрес поступали от украинских ботоферм и аналогичных структур либеральных изданий. Редакция Федерального агентства новостей заявляет, что эта атака на сайт, как и прочие, будет отбита. Мы продолжим работать и освещать события, происходящие в России и в мире.

Банк России снизил ключевую ставку до 5,5% годовых. Показатель вернулся к историческому минимуму 2014 года. В 2019-ом Центробанк суммарно снижал ключевую ставку на полтора процентного пункта, а в начале этого года еще на 0,25. После начала эпидемии коронавируса регулятор взял паузу. Отметим, от ключевой ставки зависят ставки по кредитам и депозитам, ее размер влияет на уровень инфляции.

Поддержка отечественного автопрома

Владимир Путин заявил о необходимости поддержать отечественный автопром. Сегодня в формате видеоконференции он провел совещание по вопросам автомобильной промышленности страны. Участие в нем приняли профильные министерства и автопроизводители. Глава государства отметил, что в условиях эпидемии почти остановились продажи машин. А это грозит, прежде всего, сокращением рабочих мест и снижением зарплат. В автопроме сегодня занято около 300 тысяч человек. Автомобильная отрасль связана и со многими другими сферами производства.

«Крайне важно при строгом соблюдении всех санитарных, профилактических мер обеспечить стабильную работу автопрома, подставить плечо производителям, и прежде всего поддержать спрос на продукцию, чтобы сохранить занятость и доходы граждан. Ряд решений уже принят. Так, 12 автопроизводителей России вошли в перечень системообразующих предприятий, то есть тех, которые играют исключительно важную роль для нашей экономики. Для таких компаний предусмотрен специальный банковский продукт, а именно льготный кредит на пополнение оборотных средств», — заявил российский лидер.

Также Владимир Путин напомнил, что уже принято решение за счет федеральных средств закупить 1200 реанимобилей для медицинских учреждений. На это из бюджета страны выделено более 5 млрд рублей. Владимир Путин заявил о необходимости поддержать отечественный автопром.