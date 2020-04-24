ЦБ РФ рассказал о возможности использовать просроченные банковские карты

Москва, 24 апреля. Работающие в России платежные системы могут обслуживать банковские карты даже в том случае, если у них истек срок действия. Об этом в пятницу заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

Но для этого платежные системы должны договориться с местными банками.

«Техническая возможность настроить свои процессы тоже есть, и многие банки это уже сделали, потому что там определенная работа должна быть на их стороне, но некоторым требуется немного больше времени, и мы будем следить за этой ситуацией», — отметила Набиуллина.

Глава ЦБ подчеркнула, что возможность расплачиваться просроченной карты чрезвычайно важна в условиях продолжающийся эпидемии коронавируса, когда все вынуждены сохранять режим самоизоляции. В пользу этого также говорит рост числа безналичных расчетов, которые с каждым годом становятся все популярнее.

Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на совещании по вопросам развития автопрома, отметил заслуги Центрабанка в условиях эпидемии коронавируса. По его словам, благодаря грамотным решениям регулятора банковская сфера России уверенно приняла на себя экономический удар.