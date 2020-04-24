Красная горка 2020: когда выходить замуж, свадебные обряды и приметы, что нельзя делать

Красная горка — народное название праздника Антипасха, который отмечается через неделю после Пасхи. В 2020 году Красная горка приходится на воскресенье, 26 апреля. С Красной горки начинается Фомина неделя (подробнее об Антипасхе апостола Фомы, о Фоминой неделе и Радонице читайте в материале Федерального агентства новостей).

После Красной горки на Руси начинался традиционный сезон свадеб: дело в том, что с Фоминой недели в храмах разрешалось венчаться после длительного перерыва, который тянулся с начала Масленицы до окончания Светлой недели.

Почему Красная горка — свадебное время

Красная горка — древний славянский праздник окончательного наступления весны. Он связан с весенним равноденствием, с возрождением природы, с плодородием и продолжением рода. В это время люди забирались на свободные от снега красивые (в народе — красные) пригорки, жгли костры, водили ритуальные хороводы, пировали на расстеленных на земле скатертях (основными блюдами были блины — символ Солнца и яйца — символ возрождения и новой жизни).

Поскольку праздник был посвящен продолжению рода, на Красную горку молодежь начинала подыскивать себе пару, а на Руси — играли свадьбы. Весенние свадьбы были самыми желанными и престижными — выдать девушку замуж весной могли позволить себе только зажиточные семьи, у которых водились деньги и оставалось с осени свое зерно. Поэтому девушки стремились выйти замуж именно на Красную горку, считалось, кто в это время женится, «вовек не разженится» (то есть не разведется).

Незамужние девушки в это время активно искали женихов, хорошей приметой считалось положить какой-то предмет (монетку, колечко, ленточку) в карман понравившегося парня. Также девушки старались сами получить от потенциального жениха какой-то подарок и положить его под подушку. Это считалось отличным приворотом и знаком, что скоро на двор пожалуют сваты.

Народные приметы и традиции на Красную горку

Приметы на Красную горку были связаны с водой, умыванием, весенним обновлением. На Руси в этот день девушки умывались водой, в которую бросали серебряную монетку. Такое умывание считалось лучшим способом ускорить замужество.

Среди молодежи было приняты ритуальные игры с обливанием: окатить водой девушку было намеком на скорое сватовство. Однако если облитую девушку не просватали, она считалась опозоренной и теряла надежду на хорошую партию.

Также девушки в это время использовали для ритуальных забав пасхальные яйца, с их помощью (у кого дальше укатится, у кого последней разобьется) выясняли, кто раньше выйдет замуж.

Что нельзя делать 26 апреля

Следует помнить, что Антипасха — большой церковный праздник, поэтому в это время на Руси была под запретом работа, за исключением домашних хлопот. Возбранялись ссоры, споры, ругань и любой негатив. В этот день, который является «обновлением» Пасхи, нельзя печалиться, не следует также поститься.

На Красную горку не принято было сидеть дома и сторониться людей, согласно поверью, нелюдимку ждала неудача в поиске пары, а впоследствии — проблемы в семейной жизни.

Когда лучше выходить замуж в 2020 году

Самыми удачными днями для бракосочетания в 2020 году считаются Красная горка и вся неделя после нее (с 26 апреля по 3 мая включительно).

Кроме того, знатоки нумерологии советуют обратить внимание на красивые даты: 06.06.2020; 07.07.2020; 08.08.2020; 09.09.2020; 10.10.2020; 12.12.2020, а также на 20.06.2020 и 20.11.2020.

Есть еще Дни объятий — 15.06.20; 22.06.20; 04.12.20. Не забудьте о Дне семьи, любви и верности 08.07.2020 и днях Казанской иконы Божьей Матери — 21.07.2020 и 04.11.2020. Все эти дни считаются подходящими для свадеб.

Но нужно учитывать, что как минимум до июня многолюдные свадебные торжества планировать не стоит: из-за режима самоизоляции шумные вечеринки под запретом, а рестораны и банкетные залы — закрыты. Но, если вы планируете только семейное торжество, никаких препятствий нет: регистрация брака осуществляется.