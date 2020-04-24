Путин поручил наладить контакты с зарубежными партнерами для борьбы с коронавирусом

Москва, 24 апреля. Президент России Владимир Путин поручил Министерству иностранных дел наладить контакты с зарубежными партнерами для совместной борьбы с коронавирусом.

«Практически все наши партнеры изъявляют желание работать совместно, предлагают свои услуги, предлагают различные варианты этого сотрудничества… Чтобы работа была эффективной, нужно сопровождение со стороны МИД РФ. Прошу Вас эту работу организовать», — сказал глава государства в ходе совещания с постоянными членами Совета Безопасности РФ.

В свою очередь министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что даст поручение российским послам наладить взаимодействие с иностранными партнерами в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая эпидемия пневмонии. Позднее медики установили, что возбудителем эпидемии стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество зараженных во всем мире достигает 2,7 миллиона человек. От коронавируса погибло более 190 тысяч человек.

На территории РФ зафиксировано более 68 тысяч случаев заражения, 615 человек умерли. Более пяти тысяч человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.