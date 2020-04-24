Телеведущая Вербицкая пожаловалась, что находит у себя симптомы коронавируса

Москва, 24 апреля. Российская телеведущая Лариса Вербицкая пожаловалась на постоянный информационный поток о коронавирусе, и призналась, что находит у себя симптомы болезни, хотя в действительности ее нет.

Артистка призналась, что сейчас стало совсем тяжело узнавать новости о ситуации с коронавирусом в разных странах. Такой поток информации, как считает звезда, негативно сказывается и на ней.

«Психосоматика — страшная вещь. Начинаешь и у себя находить похожие симптомы , о которых беспрерывно говорят», — написала Вербицкая в своем Instagram-аккаунте.

В то же время знаменитость поделилась трогательными моментами своей жизни в самоизоляции. Так, например, «есть что-то трогательное и нежное в телефонных звонках» от родных и близких, которые звонят, чтобы узнать о жизни и самочувствии, добавила звезда.

«Мы все стали невероятно близки. И беда чужой уже не бывает», — констатировала 60-летняя телеведущая.

Лариса Вербицкая проводит время с супругом в загородном доме. Пара не выходит за ворота своего участка, а продукты им привозит дочь звезды. При этом девушка оставляет для родителей трогательные послания под дверью, которые Вербицкая решила сохранить, чтобы перечитывать их после окончания пандемии.