Психологи МЧС объяснили подросткам, как без лишних нервов пережить самоизоляцию

Психологи предложили подросткам сравнить пандемию коронавируса с компьютерной игрой про заражение человечества, а новости и развлекательные ролики — с информационным фаст-фудом. Такой подход к подростковой психологии нашли специалисты Центра экстренной психологической помощи МЧС России в своих методических рекомендациях (полная версия документа есть в распоряжении Федерального агентства новостей).

Психологи ЦЭПП предложили серию методичек для россиян в условиях самоизоляции на период пандемии коронавируса. В одной из них они объясняют, как справиться с тревогой, оказавшись на долгое время в четырех стенах, в других — дают подробные советы родителям, как общаться с детьми и взрослым, разрешать бытовые конфликты. Еще одна памятка посвящена подросткам.

«В этих методичках мы хотели не столько проанализировать то, что происходит, сколько максимально доступно объяснить людям, почему все происходит именно так, — рассказала в беседе с ФАН директор ЦЭПП МЧС России Юлия Шойгу. — Почему они реагируют на ситуацию именно таким образом, а не другим, и максимально конкретно и однозначно дать рекомендации. Это даже не совсем психологическая помощь, это скорее психологическая поддержка: мы обозначаем то, что человек может сам сделать для себя, для своего комфортного состояния. То, для чего не нужно иметь специального психологического образования. Скажем так, это наша небольшая просветительская работа: немного о психологической гигиене и о том, что именно сделать, чтобы чувствовать себя лучше в тех условиях, в которых мы оказались».

В методичке для подростков психологи объясняют механизмы передачи инфекций и простые правила поведения, которым стоит следовать для снижения риска заражения. Но главное — рассказывают, какие психологические состояния могут возникать в то время, как все друзья и сам подросток заперты по домам.

«Ты можешь чувствовать себя напряженным и подавленным. Иногда может казаться, что никто не может тебе помочь, и из-за этого тебе некомфортно, — описывают специалисты ЦЭПП. — Возникает ощущение, что ты никогда не привыкнешь к этим новым условиям и трудностям в организации своей жизни, в домашних делах и учебе. Может казаться, что родители тебя не понимают и не разделяют твои переживания, это может вызывать обиду, раздражение или даже гнев».

Для сохранения спокойствия подросткам рекомендуют составить план на день или даже на неделю, организовать пространство для учебы и отдыха, не забывать про спорт и любимые дела, а также помогать родителям по дому. Что не рекомендуют психологи во время изоляции — так это прокрастинировать и откладывать запланированные дела. Наоборот, завершенное дело повысит настроение за счет выделения дофамина, напоминают специалисты.

«Так наш мозг благодарит нас за сделанную работу, — говорится в методичке от ЦЭПП МЧС. — Лучше разделить то, что вы хотите сделать, на этапы. Тогда психологическое вознаграждение ждет вас после выполнения каждого небольшого дела».

Подросткам также советуют уделять внимание внешности, несмотря на постоянное пребывание дома.

«Когда человек нравится себе, у него повышается настроение и самооценка», — утверждают психологи. Они подробно описывают состояния, которые подростки могут замечать у себя и у взрослых во время сложного периода самоизоляции, и напоминают: это не навсегда, просто на адаптацию к новым условиям психике нужно время.

Кроме этого, подросткам советуют аккуратнее обращаться с информацией, пользоваться проверенными источниками и не «переедать» информационный фаст-фуд в виде новостей, глупых или страшных сюжетов и роликов.

При необходимости нужно обязательно обращаться за помощью к родным, друзьям или специалистам, напоминают психологи.