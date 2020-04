Кожевникова рассказала, как муж оценил ее избыточный вес и побритую голову

Когда хорошо вдвоём ???? Люблю этот взгляд! И он так же глядел на меня, когда я весила почти 100 кг и лысая ( после 2 беременности и фильма #Батальон )

A post shared by Кожевникова Мария (@mkozhevnikova) on Apr 24, 2020 at 3:22am PDT