Кожевникова рассказала, как муж оценил ее избыточный вес и побритую голову

Москва, 24 апреля. Актриса Мария Кожевникова поделилась редким кадром со своим мужем и рассказала, что супруг всегда смотрел на нее одним и тем же любящим взглядом, какие бы кардинальные изменения во внешности не происходили с ней из-за ролей и беременности.

Совместное фото Кожевникова опубликовала в своем Instagram.

«Когда хорошо вдвоем! Люблю этот взгляд! И он так же глядел на меня, когда я весила почти 100 кг и была абсолютно лысая (после второй беременности и фильма «Батальон»)», — призналась актриса.

Напомним, что для съемок в «Батальоне» — фильме о женских батальонах смерти, созданных во время Первой мировой войны — актрисе пришлось побриться наголо. Кожевникова говорила, что стрижка — это то немногое, что она могла сделать для картины, и менно поэтому решилась на такой шаг.

Внешние изменения со звездой «Универа» происходят не только из-за ролей, но и по причине гормональных изменений.

Ранее актриса рассказывала о проблемах с лишним весом. По ее словам, каждую беременность вес стремился к 100 килограммам, хотя в «нормальной жизни» масса тела никогда не была больше 52. Кожевникова признавалась, что после седьмого месяца прибавляла по килограмму ежедневно.

Поклонники, которые привыкли видеть артистку стройной и эффектной длинноволосой блондинкой, не поверили признанию звезды.

«Думаю, что 100 кг точно не весили. Строение тела не такое!»; «Честно, по вам и не скажешь, что вы весили столько»; «Почему 100 кг и лысая? Мария, вы когда-то такой разве были?» — написали удивленные фанаты.

Они также отметили взгляд супруга актрисы, назвав его «бесценным» и «потрясающим».