Ирландец пристыдил западные СМИ, не отложившие «томагавк войны» против России

Дублин, 24 апреля. Ирландский журналист Брайан Макдональд пристыдил западные СМИ, которые во время эпидемии коронавируса не только не «отложили томагавк войны», но и добавили еще больше яда в свои материалы, касающиеся России.

Агрессивно настроенная к Москве англоязычная пресса утверждает, что в российская система здравоохранения якобы не справляется с наплывом заболевших, а президент РФ Владимир Путин «дистанцировался» от проблемы. Некоторые западные журналисты и вовсе начали на полном серьезе делиться теориями заговора о том, что Путин куда-то «пропал», а Кремль использует старые видеозаписи. Соответствующую запись оставил в Twitter журналист The Guardian Шон Уокер. Ирония ситуации заключается в том, что в тот же день Путин дал пресс-конференцию.

«Этим список не ограничивается, но суть вы, наверное, уже уловили: перед нами подборка чуши, ерунды и околесицы. Здесь не столько неумение увидеть лес за деревьями, сколько желание вырубить все под корень, лишь бы тот, в ком ты видишь оппонента, не запасся древесиной», — пишет Макдональд в своей колонке на RT.

Он также счел весьма странными выпады американских и британских СМИ о том, что Россия якобы не справляется с эпидемией, хотя эпидемиологическая ситуация в стране в разы лучше, чем в США и Великобритании. Штаты на сегодняшний день занимают первое место по числу зараженных.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются США, Испания, Италия, Германия, Франция и Китай. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу.