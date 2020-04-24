Десятилетняя российская актриса Марта Тимофеева попала в Голливуд

Лос-Анджелес, 24 апреля. Одна из самых известных юных актрис России Марта Тимофеева будет сниматься в Голливуде. Она сыграет роль в сериале по роману Трентона Стюарта «Тайное общество мистера Бенедикта».

Телеканал Hulu уже обнародовал актерский состав нового проекта. Главные роли сыграют Кристен Шаал («Последний мужчина на Земле»), Райан Херст («Ходячие мертвецы») и другие известные актеры.

Марте Тимофеевой в августе исполнится 11 лет. Продюсеры доверили ей роль находчивой и упрямой сиротки Констанс Контрэйр. Это миловидная девочка с взрывным характером.

Тимофеева уже успела засветиться на зарубежных съемочных площадках. Недавно она появилась в сериале «Выжить», где сыграла роль героини Софи Тернер в детстве. У нее не было слов, однако талантливую актрису все равно заметили.

Сериал Hulu построен на сюжетной линии подростковых романов Трентона Стюарта. В них рассказывается о четырех сиротах, которых отобрали для особой миссии. Каждый ребенок обладает развитым интеллектом, усидчивостью и уникальными способностями.

Детям необходимо остановить таинственное устройство «Шептун», которое способно «промыть мозги» человеку. Книга стала бестселлером в Америке и хорошо продается в России.

В Голливуде активно снимаются русские актеры и актрисы Юрий Колокольников, Дина Корзун, Ольга Куриленко. Очень успешной была актерская карьера Антона Ельчина, который трагически погиб в 2016 году.