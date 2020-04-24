Ученые создали «электронную кожу», генерирующую энергию из пота

Лос-Анджелес, 24 апреля. Ученые Калифорнийского технологического института создали «электронную кожу», которая получает энергию из человеческого пота.

Новинка представляет собой гибкое носимое устройство, анализирующее состав пота. «Электронная кожа» может считывать физиологические параметры тела человека.

Специалисты считают, что носимые устройства будут очень популярными в ближайшие годы. Проект Caltech пока находится на уровне перспективной разработки, пишет издание Planet Today.

Ученые использовали биотопливные элементы, способные генерировать энергию из молочной кислоты. В устройстве также есть набор сенсоров, которые анализируют уровень глюкозы и мочевины, следят за температурой тела.

Исследователи не исключают, что их гаджет подойдет для больных сахарным диабетом и людей с другими хроническими заболеваниями. Американские специалисты уверены, что носимое устройство можно использовать как интерфейс для управления роботизированным протезом.

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