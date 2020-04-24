Специалисты Минздрава рассказали о влиянии COVID-19 на беременность

Министерство здравоохранения России дало рекомендации по лечению беременных и новорожденных при COVID-19. Доказательств внутриутробной передачи вируса от матери к ребенку у специалистов пока нет. При этом, по наблюдениям, многие малыши, чьи мамы заражены, не болеют коронавирусной инфекцией. Подробнее об этом — в материале Федерального агентства новостей.

Может ли будущая мать заразить еще не рожденного ребенка? Главный внештатный педиатр Минздрава Московской области, главврач Детского клинического многопрофильного центра (ДКМЦ) региона Нисо Одинаева констатировала: к сожалению, точного ответа на этот вопрос пока нет.

«На сегодняшний день нет точных доказательств, инфицируется или не инфицируется ребенок интранатально, поэтому в этом плане сказать что-то сложно. Но сейчас много беременных женщин, женщин, которые рожают, и которые больны COVID-19. В подавляющем большинстве дети не заболевают этой инфекцией», — сказала Нисо Одинаева в комментарии ФАН.

Открытым остается вопрос, насколько сложнее беременной женщине побороть инфекцию в случае заражения. «Интересное положение» предполагает, что будущая мать отвечает за здоровье сразу двух человек: свое и ребенка.

«Я не акушер-гинеколог, у меня нет опыта наблюдения за беременными. Теоретически, любое заболевание у беременной, в отличие от женщины, которая не носит ребенка, конечно, может протекать более тяжело, поскольку она за двоих отвечает», — сказала НИСО Одинаева.

По мнению экспертов ВОЗ и других организаций, беременные женщины подвержены коронавирусной инфекции из-за изменений в организме, связанных с вынашиванием плода. Речь идет как об органах дыхания, так и об иммунной системе.

Минздрав рассказал об осложнениях у беременных с COVID-19

Сегодня, 24 апреля, Минздрав России выпустил методические рекомендации по организации медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным при COVID-19. Над документом, как отметили в пресс-службе ведомства, работали ведущие российские эксперты.

По мнению специалистов, в группу риска развития тяжелых форм COVID-19 попадают беременные, которые страдают от хронических заболеваний. Среди них указаны: хронические заболевания легких, в том числе астма средней и тяжелой степени тяжести, заболевания сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет, болезни печени, почек и другие.

«В настоящее время неизвестно, может ли беременная женщина с COVID-19 передать вирус ребенку во время беременности или родов. На сегодняшний день вирус не был обнаружен в образцах амниотической жидкости, плацент и грудного молока», — говорится в рекомендациях Минздрава.

В документе также указано, какие осложнения наблюдаются у беременных пациенток с коронавирусом.