Путин в шутливой форме вступился за Набиуллину

Москва, 24 апреля. Президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития автопрома заступился за главу Центробанка Эльвиру Набиуллину, пошутив о снижении ключевой ставки.

Ранее регулятор по итогам заседания совета директоров впервые с 2014 года снизил ключевую ставку до 5,5% годовых.

«Вчера это было 6%, сегодня — 5,5%, как известно, но я думаю, что на этом Центральный банк остановится на какое-то время», — высказался первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

Президент это замечание не оставил без ответа. В шутливой форме он вступился за руководителя ЦБ РФ.

«Наверное, Эльвира [Набиуллина] сейчас смотрит и думает — вам не угодишь», — пошутил глава государства.

Белоусов после этой реплики отметил, что всецело поддерживает снижение процентной ставки.

В регуляторе ранее объяснили, что пандемия коронавируса негативно отражается на экономической активности. При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом ЦБ РФ допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки.

Инфекция, вспышка которой произошла в Китае в прошлом году, распространилась практически по всему миру, заболели более 2,7 миллиона человек. Власти государств вынуждены были ввести жесткие карантинные меры и закрыть границы, что, ожидаемо, стало серьезным ударом для экономики.

В России, по последним данным, зафиксировано около 68 тысяч случаев заболевания. Власти принимают все необходимые меры для борьбы с распространением инфекции.