Американские ученые оценили риск заражения коронавирусом при оральном сексе

Солт-Лейк-Сити, 24 апреля. Американские ученые считают, что коронавирусная инфекция не передается половым путем. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного учеными из Университета Юты (University of Utah Health).

Ученые провели предварительное исследование с целью выяснить, передается ли коронавирусная инфекция половым путем. Специалисты не обнаружили следы инфекции в сперме пациентов с подтвержденным диагнозом коронавируса.

«Если бы коронавирус передавался половым путем, это имело бы серьезные последствия для профилактики заболевания, а также могло бы иметь серьезные последствия для долгосрочного репродуктивного здоровья мужчин», — пояснил соавтор исследования и доцент урологии Джеймс Хоталинг.

Ученые отмечают, что инфицированные могут без страха заниматься оральным сексом, не опасаясь заразить партнерш, жен и сожительниц, передает KP.Ru.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная вспышка пневмонии. Позднее специалисты выяснили, что источником заболевания является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число инфицированных во всем мире достигает 2,7 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 190 тысяч человек.

В России зарегистрировано более 68 тысяч случаев заражения коронавируса, 615 человек скончались. Более пяти тысяч человек полностью вылечились и были выписаны из больниц.

Многие эксперты уверены, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.