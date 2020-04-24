LIVE: Благотворительный онлайн-концерт Crazy Joe

В прямом эфире в Медиагруппе «Патриот» гитарист и лидер группы Crazy Joe Алексей Горбачев выступает с акустической программой.

Несмотря на ограничительные меры, культурная жизнь в России продолжается. В непростое время особо нужна поддержка больницам и врачам. Каждый из нас может дополнительно поддержать медучреждения, как через благотворительные фонды, так и на прямую.

Любой желающий может сделать пожертвование на ведение уставной деятельности Клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина.

Реквизиты указаны на сайте больницы: http://botkinhosp.org/about-hospital/pomoch-bolnitse.

Телефон: (812) 409-79-52 (бухгалтерия).