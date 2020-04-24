Россиян попросили воздержаться от секса во время пандемии

Москва, 24 апреля. Россиян призвали отказаться от секса во время пандемии коронавируса. С таким заявлением выступила старший научный сотрудник учебно-методического отдела Московского областного НИИ акушерства и гинекологии Елена Булычева.

Эксперт отметила, что при достаточном количестве контактов двух человек может увеличиться риск заражения коронавирусом. По ее мнению, режим самоизоляции — очень плохое время для беременности. Булычева подчеркнула, что все проблемы со здоровьем нужно устранить до беременности.

«Какая необходимость в эпоху пандемии планировать беременность? Ее можно отложить. Надо или воздерживаться, или использовать надежные средства контрацепции», — сказала специалист в беседе с телеканалом «360».

Она отметила, что пока врачи не знают, как коронавирусная инфекция может отразиться на здоровье беременной, поэтому лучше выбрать другое время для зачатия.

Между тем Булычева убеждена, что не только пары, которых призывают отказаться от секса, страдают, но и одиночки. По ее словам, сейчас все живут в дефиците — «любви, нежности, заботы, тактильных прикосновений, улыбок, рукопожатий».

Одиноким людям в сложившейся ситуации очень сложно найти и вторую половинку, и секс. Даже на сайтах знакомствах сейчас к пользователям относятся с настороженностью, ведь никто не даст гарантии, что человек не болен COVI-19.