Путин сравнил эпидемию коронавируса с кризисом 2008 года

Москва, 24 апреля. Экономический кризис, который вызвала во всем мире эпидемия коронавируса, значительно сложнее, чем кризис 2008 года. Об этом в пятницу заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на совещании, посвященном развитию автомобильной промышленности.

Глава государства напомнил, что в 2008 году устраивал совещание, на котором глава компании «КамАЗ» Сергей Когогин представил несколько предложений по преодолению кризиса, пишет «Газета.ру».

«По сути, набор предложений, который вы сейчас сформулировали, мало чем отличается от того периода. Хотя сегодняшний момент, конечно, сложнее, чем была ситуация в 2008-2009 годах», — отметил Путин.

Отметим, что Когогин во время совещания предложил российским властям ускорить госзакупку техники, что поможет автомобильной промышленности, которая, как и другие сферы экономики, переживает сегодня не лучшие дни. Глава государства в свою очередь подчеркнул, что решение о покупке дополнительных транспортных средств уже принята. В частности, Москва намерена закупить 1,2 тыс. реанимационных автомобилей для регионов. Стоимость заказа составит 5,2 млрд рублей.

Кроме того, власти включили 12 российских автопроизводителей в список системообразующих предприятий. Это, в частности, дает им возможность получить льготные кредиты на пополнение оборотных средств.

Напомним, что эпидемия коронавируса парализовала всю мировую экономику. Из-за вынужденных мер самоизоляции работу ряда предприятий пришлось остановить. Также было отменено множество крупных международных мероприятий, привлекавших большие деньги.