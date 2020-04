Собчак разнесла псевдоэкспертов, выдающих себя за специалистов во всех областях

Мир логичен. Вначале люди протыкают губу и ходят по мышеловкам,гордясь рекордными просмотрами,и говоря о себе «мы так развлекаем аудиторию» ,а далее появляются «эксперты» ,которые «просвещают» людей, демонстрируя миру документы ЦРУ ,(естественно выложенные в интернете),подтверждающие мировой заговор по чипированию людей, или смертоносности 5G. Это ведь абсолютно связанные вещи. В мире,где главное развлечение-бить себя кактусом по башке, главные эксперты должны быть именно такими. Парадокс состоит в том,что интернет дал доступ к знаниям абсолютно всем,но знаний не стало больше, стало больше воинствующего невежества. Зачем нужен профессиональный стилист ,если блоггер-миллионник лучше знает ,что модно? Зачем нужен вирусолог если есть вирус-блоггер? Ценность экспертизы стала зависеть не от знаний и профессиональных навыков ,а от количества лайков. И это чудовищно. Единственная надежда-люди скоро устанут от голожопых экспертов и огромной ценности вот этого «я имею право на свое мнение», оправдывающее абсолютно любой бред. Я надеюсь,что «наевшись» абсурдом и фейкньюз,роль высококачественных СМИ,реальных экспертов в разных областях начнет расти, и достоверность информации станет главным критерием.

