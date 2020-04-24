Собчак разнесла псевдоэкспертов, выдающих себя за специалистов во всех областях

Москва, 24 апреля. Телеведущая Ксения Собчак высказалась против псевдоэкспертов, которые безосновательно выдают себя за специалистов во всех областях. Она выразила надежду, что вскоре общество перенасытится абсурдом и фейковыми новостями и достоверность информации станет главным критерием.

В своем Instagram Собчак опубликовала пост, где разнесла блогеров, которые пользуются возможностью раскрутиться в Сети, публикуя самые невероятные вещи, позволяющие набрать аудиторию и просмотры, а затем переквалифицируются в «экспертов» и начинают «просвещать» людей.

В качестве бреда, который иногда можно увидеть на просторах Интернета, она привела в пример публикации о «мировом заговоре по чипированию людей» и «смертоносность 5G».

«Парадокс состоит в том, что Интернет дал доступ к знаниям абсолютно всем, но знаний не стало больше, стало больше воинствующего невежества», — отметила телеведущая.

Собчак констатировала, что сегодня популярные блогеры из-за своего колоссального влияния на аудиторию способны заменить фактически любого эксперта, будь то профессиональный вирусолог или стилист.

«Ценность экспертизы стала зависеть не от знаний и профессиональных навыков, а от количества лайков. И это чудовищно», — написала она.

По мнению телеведущей, единственной надеждой в сложившейся ситуации остается то, что вскоре люди «устанут от голожопых экспертов и огромной ценности вот этого «я имею право на свое мнение», оправдывающего абсолютно любой бред».

«Я надеюсь, что «наевшись» абсурдом и фейк-ньюз, роль высококачественных СМИ, реальных экспертов в разных областях начнет расти, и достоверность информации станет главным критерием», — резюмировала Собчак.

Многие пользователи серьезный пост журналистки не оценили. Они признались, что не видят разницы между ней и псевдоспециалистами, по которым она «прошлась», а также напомнили, что светская львица стала известна во многом благодаря скандальному телепроекту.