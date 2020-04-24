Восток Ливии объединился в стремлении к мирному урегулированию

Председатель Палаты Представителей Ливии Агила Салех инициировал формирование Президентского совета. Предложение поддержал фельдмаршал Халифа Хафтар. Вчера, 23 апреля, он выступил с официальным обращением к народу, в котором призвал ливийцев проявить гражданскую позицию и самостоятельно принять решение, с какой властью страна должна продолжить свой путь.

«Народ Ливии, вам нужно немедленно принять решение о передаче полномочий той структуре, которую вы считаете достойной руководить страной в последующий период, чтобы подготовить фундамент для создания гражданского государства. Я призываю всех к принятию этого исторического решения через местные собрания и структуры гражданского общества, политические и общественные организации. Необходимо, чтобы все выразили свое свободное волеизъявление во благо улучшения текущей обстановки и нормализации дел в стране», — заявил Хафтар.

Главнокомандующий Ливийской национальной армии (ЛНА) подчеркнул, что североафриканское государство стало оплотом терроризма именно с приходом так называемого Правительства национального согласия (ПНС), и заверил граждан страны, что будет сражаться с джихадистами до полного освобождения земель:

«Мы призываем народ Ливии отозвать политическое признание правительства Триполи, в результате которого произошел незаконный приход к власти шайки политических агентов. Президентский совет ПНС гордится созданной им террористической ситуацией в Сурмане и Сабрате, что подтверждает то, что Президентский совет — вступивший в заговор против родины предатель. Терроризм до сих пор присутствует в Сабрате и Сурмане, но это не продлится долго».

Параллельные выступления Агилы Салеха и Халифы Хафтара, а также неустанные попытки достичь мирного урегулирования свидетельствуют о слаженной работе и полном объединении Востока Ливии, считает публицист и востоковед Андрей Онтиков. В эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей он объяснил, почему предложенные восточным правительством Ливии меры необходимы для выхода из кризиса и кто может помешать стабилизировать обстановку в стране.

«Если брать общую картину, то, естественно, парламент опирается на силы фельдмаршала. По каким-то вопросам эти две структуры могут не соглашаться, но как бы то ни было, Восток Ливии сохраняет единство на протяжении всего ливийского кризиса. В нынешней ситуации Восточное правительство и ЛНА не устают демонстрировать сплоченность по основной линии политики. Они действуют в связке: парламент сражается на политическом фронте, тогда как силы Хафтара ведут борьбу с боевиками ПНС и отражают их атаки на земле. Разумеется, фельдмаршал принимает участие и в политическом процессе, прилагая все усилия для стабилизации ситуации в стране», — подчеркнул он.

По мнению востоковеда, линия поведения Хафтара и Салеха рассчитана на устранение общего врага, который эскалирует обстановку и преследует исключительно алчные цели, незаконно удерживая власть. Речь идет о руководящем составе так называемого Правительства национального согласия:

«Восток выступает единым фронтом. И Хафтар, и Салех не признают премьер-министра ПНС Файеза Сарраджа. И правильно делают, они имеют на то законные основания, потому что ливийский Парламент по условиям Схиратских соглашений должен был одобрить состав этого псевдоправительства нацсогласия, но этого не произошло. ПНС потеряло легитимность по сути в момент возникновения. Помимо этого, были нарушены и многие другие договоренности. Это объясняет соответствующее отношение Хафтара и Салеха к кабинету под названием «правительство Триполи».

Онтиков считает, что инициатива Палаты Представителей, поддержанная Хафтаром, может удовлетворить всех ливийцев и вывести страну из кризиса, поскольку ранее в североафриканском государстве таких голосований не было. Состав Президентского совета и ПНС устанавливался недемократическим путем, в частности кандидатура Сарраджа была избрана решением нескольких членов ООН. Однако, по мнению эксперта, найдется немало желающих противостоять выходу Ливии из кризиса.

«Нынешний Парламент был избран в ходе голосования в 2014 году, он является единственным легитимным органом во всей стране. Но есть силы, которые оспаривают его законность, потому что якобы некоторые регионы Ливии не участвовали в голосовании и так далее. У ПНС всегда множество «аргументов», когда речь заходит о Тобруке. На эту тему есть замечательная русская пословица: «свинья грязь везде найдет». В условиях нынешней ситуации провести голосования в Ливии и даже привлечь наблюдателей ООН можно. Важно понимать, что обязательно найдутся иностранные акторы и внутриливийские игроки, которые не признают результаты этого мероприятия, найдут причины объявить его нелегитимным», — объяснил он.

Однако сами предложения Агилы Салеха востоковед высоко оценил. И согласился, что проведение голосования в Ливии необходимо для объединения страны:

«Инициативы по примирению постоянно предлагаются, те же Схиратские соглашения. Планы мирного урегулирования в Ливии чем-то похожи, национальный диалог, демократические выборы и так далее. Но существует невероятное число внешних игроков, которые не позволяют реализовать все эти прекрасные теории. Тем не менее, это не повод отдавать власть в их руки. Если речь идет о формировании нового правительства, которое должно объединить всех ливийцев, то тут нет никаких противоречий тем же итогам Берлинской конференции, например. Значит международное сообщество должно поддержать такое предложение», — заметил публицист.

Главными интересантами узурпировать ливийскую власть и продолжить конфликт, по мнению востоковеда, являются представители руководящего звена ПНС. Он считает, что Саррадж и вице-премьер ПНС Ахмед Майтыг не пойдут на сокращение собственных полномочий даже во благо страны и народа, который уже более пяти лет страдает под гнетом выступающих на стороне ПНС террористов и наемников.

«Если это правительство будет сформировано, получит одобрение парламента и приведет к успокоению ситуации в Ливии, то какие могут быть проблемы? Другое дело, что даже представить сложно, как инициатива Тобрука сможет найти хоть какое-то понимание в Триполи. Как ни крути, Саррадж и, прежде всего, его заместитель Майтыг в каком-то плане смогут продолжить принимать участие в политической жизни Ливии, но при новом правительстве их роль будет абсолютно незначительной. Мы же видим расклад сил на поле боя, да и население поддерживает Хафтара, поэтому они едва ли согласятся добровольно отдать бразды правления», — вздохнул эксперт.

Противозаконные действия давно утратившего легитимность «правительства» Сарраджа и его иностранных спонсоров показывают, что едва ли коалиция боевиков, террористов и удовлетворяющих собственные амбиции стран стремится к миру. В то же время, Восток Ливии прикладывает все усилия для построения гражданского государства с чистого листа. Мирное урегулирование лишит Сарраджа не только власти, но и финансирования, поэтому он отказывается садиться за стол переговоров и поддерживает иностранную интервенцию:

«Свидетельств тому уже набралось много. Мы же помним, как Египет пытался провести переговоры, собирал представителей «противоборствующих» кругов Ливии с целью формирования единого командования и создания единых вооруженных сил. Это ни к чему не привело, были попытки отстранить с политического поля Хафтара, но надо быть реалистами, фельдмаршал контролирует 80 процентов территории Ливии. Его успехи на поле боя отразятся и на политике страны. Идея с формированием правительства правильная и хорошая, другое дело, что ни Саррадж, ни любой мало-мальски значимый представитель ПНС не готовы идти на снижение собственных полномочий, тем более против будут выступать их внешние спонсоры, потому как сами потеряют влияние в североафриканском государстве».

В заключение Онтиков напомнил, что такие иностранные акторы, как Турция, Катар, Европа, в первую очередь Италия, до сих пор поддерживают Сарраджа, невзирая на многочисленные нарушения международного законодательства и прав человека со стороны ПНС. Эксперт считает, что обозначенные иностранные силы боятся усиления Хафтара, поэтому по-прежнему делают ставку на Сарраджа, который позволяет им отрабатывать собственные национальные интересы. Эти интересы сталкиваются и в Ливии, и в Восточном Средиземноморье.