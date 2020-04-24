Разозлившиеся фанаты после премьеры новой песни послали Королеву на Украину

Москва, 24 апреля. Известная певица Наташа Королева поделилась с фанатами отрывком новой песни «Давай гуляй», которую она посвятила своим землячкам — украинкам. Заводная и жизнерадостная мелодия неожиданно вызвала бурную дискуссию в Сети.

Королева родилась в Киеве, а в 90-х стала выступать в России, где быстро набрала популярность и завоевала любовь зрителей. В октябре 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила певице въезд в ее родную страну на пять лет.

«Эту песню я посвящаю всем моим землячкам! Ярким, талантливым, жизнерадостным украиночкам! <…> В этот сложный период самоизоляции всем терпения и позитива!!! Скоро будем гулять и зажигать! Держимся!!!» — написала Королева в Instagram.

Премьера новой песни вызвала у подписчиков звезды неоднозначную реакцию. Некоторые посетовали на то, какая ситуация сложилась в жизни артистки.

«Наташа не забыла родину, а вот родина, к сожалению, отвернулась», — констатировала tatiana060520.

Нашлись и те пользователи, которые весьма грубо ответили на публикацию исполнительницы, даже послали ее на родину. Некоторых трек прямо-таки разозлил.

«Точно, давай гуляй, народ, как рванина — без денег, без работы, без будущего. Пир во время произвола», — высказался пользователь под ником nrozko9.

«Так если любите Украину, может, там и жить надо?» — обратилась к исполнительнице klimanovica.

Стоит отметить, что большинство фанатов артистки поблагодарили ее за «шикарную» композицию и позитив в нелегкий период пандемии.