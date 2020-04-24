Минобороны направит своих медиков для борьбы с коронавирусом в Подмосковье



Москва, 24 апреля. Минобороны РФ направит военных медиков в Московскую область для борьбы с коронавирусом. С обращением о помощи к министерству обратился губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. О просьбе чиновника сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Я знаю, что сегодня поступил запрос на наши медицинские бригады: реанимационные, сестринские, врачебно-сестринские бригады. Решение об оказании помощи принято», — подчеркнул он в комментарии агентству «Интерфакс».

По словам Шойгу, военные должны поддерживать тех, кто сейчас находится в сложной ситуации из-за эпидемии коронавируса.

Как уточняет телеканал 360, сегодня в Одинцове уже начал свою работу инфекционный военный медцентр. Там будут лечить пациентов с коронавирусом. Все необходимое оборудование для этого есть. Причем, речь не идет о пациентах из числа военнослужащих, помощь будут оказывать и гражданским. Для них отведено 30% коек.

По словам Воробьева, данный центр соответствует строгим критериям по инфекционным клиникам, поэтому очень важно привозить сюда тяжелых пациентов.

«Все самые тяжелые случаи будут здесь», — подчеркнул он.

Напомним, Московская область занимает второе место в топ-10 российских регионов с самым высоким уровнем заболевших коронавирусом. По данным на 24 апреля, в регионе было выявлено 7889 случаев заболевания COVID-19.