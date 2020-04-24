Песков отреагировал на появление изображения Путина в строящемся храме ВС РФ

Москва, 24 апреля. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что не осведомлен о планах изобразить портрет главы государства на стенах строящегося Главного храма Вооруженных сил России.

Ранее в прессу просочилась информация, что в Главном храме Минобороны появится мозаика с изображениями президента России Владимира Путина, министра обороны РФ Сергея Шойгу, спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко и ряда других высокопоставленных лиц.

«Я, к сожалению, не знаю, какие изображения на стенах храма... поэтому я не знаю, насколько эта информация соответствует действительности. Я просто не знаком с этим, с планами и с эскизами внутреннего убранства храма», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос об отношении президента к использованию его изображения к строящемся храме.

Песков также посоветовал обратиться в Министерство обороны России и в благотворительный фонд «Воскресение», который занимается строительством храма.

Главный храм Вооруженных сил России возводится в подмосковном парке «Патриот» к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Строительство храма осуществляется за счет добровольных пожертвований от граждан и организаций.