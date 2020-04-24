Саакашвили опозорился с украинским флагом

Москва, 24 апреля. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили пришел на заседание Верховной рады Украины с неправильно прикрепленным значком украинского флага.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский выдвинул кандидатуру Саакашвили на пост вице-премьера. Позднее Саакашвили заявил, что готов к работе в должности вице-премьера и будет представлять Украину на переговорах с Международным валютным фондом.

Назначение Саакашвили должно быть одобрено депутатами Верховной рады. Однако в настоящее время в украинском парламенте нет единого мнения относительно кандидатуры Саакашвили.

Саакашвили прибыл в здание украинского парламента, чтобы встретиться с депутатами Рады. Перед встречей с депутатами Саакашвили ответил на вопросы журналистов. Как следует из трансляции, которую вел «4 канал», Саакашвили пришел в Раду со значком флага Украины. Однако бывший президент Грузии закрепил его на лацкане пиджака наоборот, в перевернутом виде. На записи можно увидеть, что полоски украинского флага на значке Саакашвили размещены в обратной последовательности — сверху находится желтая полоска, а синяя снизу.

В 2015 году Саакашвили получил украинский паспорт, после чего возглавил Одесскую область. Осенью 2016 года президент Украины Петр Порошенко уволил Саакашвили с должности губернатор Одесской области.

В 2017 году Порошенко лишил Саакашвили гражданства Украины, когда тот находился за пределами страны. Позднее Саакашвили удалось «прорваться» на территорию Украины из Польши при поддержке своих сторонников.

В феврале 2018 года украинские правоохранители задержали Саакашвили в Киеве, после чего он был депортирован в Польшу. Позднее экс-президент Грузии обвинил Порошенко в «похищении» и незаконном выдворении с территории Украины.