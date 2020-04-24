Главврач московской больницы № 52 объяснила, почему погибают подключенные к ИВЛ пациенты

Главврач столичной больницы, в которой лечатся пациенты с тяжелой формой коронавирусной инфекции, опровергла заявление американских ученых о том, что 88% больных COVID-19 погибают после того, как их подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких.
Марьяна Лысенко, главврач городской клинической больницы № 52 в ходе прямого включения со студией программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» сообщила, что на сегодняшний день в ее стационаре к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 62 пациента.
На вопрос телеведущей Ольги Скабеевой, как оценивать заявление американских специалистов о том, что 88% людей, подключенных к ИВЛ, уже не спасти, Марьяна Лысенко ответила, что в России такой статистики нет.
«В самом начале работы с этой категорией пациентов мы действительно отметили эту тенденцию. Но дело в том, что нужно рассматривать комбинации методик. Мы являемся московским Центром ЭКМО и, естественно, используем методику экстракорпоральной мембранной оксигенации для этих пациентов.
И я не могу сказать, что у нас такие катастрофические результаты, как у наших американских коллег, но мы пошли по пути недопущения перехода пациентов в состояние, при котором применяется инвазивная искусственная вентиляция легких. Мы стараемся предотвратить этот цитокиновый шторм и использовать оптимально окно по времени с применением комбинаций разных препаратов — это решается через консилиум. Таким образом, у нас на искусственную вентиляцию попадает небольшой процент», — рассказала Марьяна Лысенко.
Главврач столичной больницы №52 подчеркнула, что пациенты, оказавшиеся на ИВЛ, пребывают в крайне тяжелом состоянии.
«Те, кто попадает на ИВЛ, это действительно пациенты в крайней степени тяжести. Мы не можем говорить, что это особенность данного вируса, потому что нужно с чем-то сравнивать. Но во всяком случае те, кто попал на ИВЛ, текут очень тяжело. И это не связано с самими аппаратами ИВЛ. Это связано с тем фоном, который у пациента сложился к этому времени.
Поэтому я бы не стала заявлять, что все 88% людей, подключенных к ИВЛ, абсолютно точно погибают, но процент высокий», — пояснила Марьяна Лысенко.