Большинство россиян хотят, чтобы дети вернулись в школы после отмены карантина

Москва, 24 апреля. Подавляющее большинство родителей (91 процент) не хотят продолжения дистанционной учебы после окончания карантина, что подтверждается результатами опроса компании SuperJob.

Режим самоизоляции позволил родителям школьников оценить качество дистанционного образования. Многие мечтают вернуться к традиционном модели обучения.

Только 4% респондентов подтвердили, что рассматривают возможность перехода на дистанционное обучение после отмены карантинных мер. Еще 2% опрошенных заявили, что согласны на частичные онлайн-уроки. С помощью видеосвязи можно вести ОБЖ, музыку, рисование и другие предметы.

Остальные россияне против этой идеи, они считают, что ребенок должен ходить в школу. От этого зависит его образовательный уровень и развитие коммуникативных навыков.

Только в школах педагоги смогут адекватно оценить знания учеников, помочь им закрепить новую тему. А дистанционная форма обучения перекладывает всю нагрузку на родителей, считают опрошенные.

Опрос проводился с 23 по 24 апреля в 344 населенных пунктах страны. В нем приняли участие 1600 респондентов, у которых дети школьного возраста.

Напомним, что в регионах России ввели режим самоизоляции, а школы перешли на дистанционную форму обучения. Данные меры приняли, чтобы остановить распространение коронавируса.