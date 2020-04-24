Внештатный педиатр Минздрава МО рассказала, ждать ли вспышки кори после пандемии COVID-19

После преодоления пандемии COVID-19 человечество может столкнуться с новой проблемой. Всемирная организация здравоохранения опасается вспышек кори и полиомиелита из-за сбоев в работе служб вакцинации. Главный внештатный педиатр Минздрава Московской области Нисо Одинаева оценила возможность вспышки кори в России после пандемии. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

ВОЗ предупреждает

Период с 24 по 30 апреля — Всемирная неделя иммунизации. Однако в этом году с прививками все не так просто: пандемия коронавирусной инфекции привела к сбоям в работе служб вакцинации.

«Прекращение работы служб иммунизации вследствие пандемии COVID-19 чревато риском вспышек болезней, которые можно предотвратить при помощи безопасных и эффективных вакцин», — говорится в заявлении ВОЗ.

В организации напомнили, что из-за вспышки кори в 2019 году в Демократической Республике Конго погибли более шести тысяч человек. Сейчас, когда мир стремится разработать вакцину от COVID-19, нельзя забывать и об иммунизации населения.

«Мы не должны проиграть битву по защите людей от болезней, которые можно предотвратить с помощью вакцин», — сказал глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Он предупредил, что болезни могут вернуться, если страны мира не будут проводить вакцинацию населения.

Корь после пандемии и Россия

Главный внештатный педиатр Минздрава Московской области, главврач Детского клинического многопрофильного центра (ДКМЦ) региона Нисо Одинаева в комментарии ФАН рассказала, что из-за пандемии коронавирусной инфекции вакцинация детей не проводится на протяжении менее месяца.

«Это не такой большой срок. Потом успеем в рамках недели вакцинации, например, провакцинировать тех детей, которые пропустили этот период в апреле», — сказала Нисо Одинаева.

Сейчас, если поликлиника готова предоставить безопасные условия, запретов для вакцинации нет. Родители могут привести ребенка и сделать прививку.

«Другое дело, когда на вакцинацию приходит толпа родителей с детьми. Люди сидят в кабинете, ждут, нарушая все общепринятые правила санитарно-эпидемиологического режима, связанные с COVID-19. Если поликлиника не сможет обеспечить [условия], конечно, лучше переждать, а потом провакцинироваться», — отметила врача.

Нисо Одинаева также оценила возможность вспышки кори в России после пандемии. По мнению специалиста, нам рост распространения этого заболевания не грозит.