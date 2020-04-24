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Внештатный педиатр Минздрава МО рассказала, ждать ли вспышки кори после пандемии COVID-19

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Внештатный педиатр Минздрава МО рассказала, ждать ли вспышки кори после пандемии COVID-19

После преодоления пандемии COVID-19 человечество может столкнуться с новой проблемой. Всемирная организация здравоохранения опасается вспышек кори и полиомиелита из-за сбоев в работе служб вакцинации. Главный внештатный педиатр Минздрава Московской области Нисо Одинаева оценила возможность вспышки кори в России после пандемии. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

ВОЗ предупреждает

Период с 24 по 30 апреля — Всемирная неделя иммунизации. Однако в этом году с прививками все не так просто: пандемия коронавирусной инфекции привела к сбоям в работе служб вакцинации.

«Прекращение работы служб иммунизации вследствие пандемии COVID-19 чревато риском вспышек болезней, которые можно предотвратить при помощи безопасных и эффективных вакцин», — говорится в заявлении ВОЗ.

В организации напомнили, что из-за вспышки кори в 2019 году в Демократической Республике Конго погибли более шести тысяч человек. Сейчас, когда мир стремится разработать вакцину от COVID-19, нельзя забывать и об иммунизации населения.

«Мы не должны проиграть битву по защите людей от болезней, которые можно предотвратить с помощью вакцин», — сказал глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Он предупредил, что болезни могут вернуться, если страны мира не будут проводить вакцинацию населения.

Внештатный педиатр Минздрава МО рассказала, ждать ли вспышки кори после пандемии COVID-19

Корь после пандемии и Россия

Главный внештатный педиатр Минздрава Московской области, главврач Детского клинического многопрофильного центра (ДКМЦ) региона Нисо Одинаева в комментарии ФАН рассказала, что из-за пандемии коронавирусной инфекции вакцинация детей не проводится на протяжении менее месяца.

«Это не такой большой срок. Потом успеем в рамках недели вакцинации, например, провакцинировать тех детей, которые пропустили этот период в апреле», — сказала Нисо Одинаева.

Сейчас, если поликлиника готова предоставить безопасные условия, запретов для вакцинации нет. Родители могут привести ребенка и сделать прививку.

«Другое дело, когда на вакцинацию приходит толпа родителей с детьми. Люди сидят в кабинете, ждут, нарушая все общепринятые правила санитарно-эпидемиологического режима, связанные с COVID-19. Если поликлиника не сможет обеспечить [условия], конечно, лучше переждать, а потом провакцинироваться», — отметила врача.

Нисо Одинаева также оценила возможность вспышки кори в России после пандемии. По мнению специалиста, нам рост распространения этого заболевания не грозит.

«Как принято сейчас говорить, в «пост-эпоху» COVID-19 , я не думаю, что будет какая-то вспышка кори. Поскольку дети все равно вакцинировались ранее, и этот небольшой промежуток не должен сыграть какой-то особой негативной роли», — резюмировала врач.

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