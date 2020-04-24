Внештатный педиатр Минздрава МО рассказала, ждать ли вспышки кори после пандемии COVID-19

После преодоления пандемии COVID-19 человечество может столкнуться с новой проблемой. Всемирная организация здравоохранения опасается вспышек кори и полиомиелита из-за сбоев в работе служб вакцинации. Главный внештатный педиатр Минздрава Московской области Нисо Одинаева оценила возможность вспышки кори в России после пандемии. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.
ВОЗ предупреждает
Период с 24 по 30 апреля — Всемирная неделя иммунизации. Однако в этом году с прививками все не так просто: пандемия коронавирусной инфекции привела к сбоям в работе служб вакцинации.
«Прекращение работы служб иммунизации вследствие пандемии COVID-19 чревато риском вспышек болезней, которые можно предотвратить при помощи безопасных и эффективных вакцин», — говорится в заявлении ВОЗ.
В организации напомнили, что из-за вспышки кори в 2019 году в Демократической Республике Конго погибли более шести тысяч человек. Сейчас, когда мир стремится разработать вакцину от COVID-19, нельзя забывать и об иммунизации населения.
«Мы не должны проиграть битву по защите людей от болезней, которые можно предотвратить с помощью вакцин», — сказал глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
Он предупредил, что болезни могут вернуться, если страны мира не будут проводить вакцинацию населения.
Корь после пандемии и Россия
Главный внештатный педиатр Минздрава Московской области, главврач Детского клинического многопрофильного центра (ДКМЦ) региона Нисо Одинаева в комментарии ФАН рассказала, что из-за пандемии коронавирусной инфекции вакцинация детей не проводится на протяжении менее месяца.
«Это не такой большой срок. Потом успеем в рамках недели вакцинации, например, провакцинировать тех детей, которые пропустили этот период в апреле», — сказала Нисо Одинаева.
Сейчас, если поликлиника готова предоставить безопасные условия, запретов для вакцинации нет. Родители могут привести ребенка и сделать прививку.
«Другое дело, когда на вакцинацию приходит толпа родителей с детьми. Люди сидят в кабинете, ждут, нарушая все общепринятые правила санитарно-эпидемиологического режима, связанные с COVID-19. Если поликлиника не сможет обеспечить [условия], конечно, лучше переждать, а потом провакцинироваться», — отметила врача.
Нисо Одинаева также оценила возможность вспышки кори в России после пандемии. По мнению специалиста, нам рост распространения этого заболевания не грозит.
«Как принято сейчас говорить, в «пост-эпоху» COVID-19 , я не думаю, что будет какая-то вспышка кори. Поскольку дети все равно вакцинировались ранее, и этот небольшой промежуток не должен сыграть какой-то особой негативной роли», — резюмировала врач.