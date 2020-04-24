Специалисты рассказали о самом серьезном осложнении при коронавирусе

Москва, 24 апреля. Специалисты назвали самое серьезное осложнение, которое может возникнуть у пациента с коронавирусом. Речь идет о синдроме диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови (ДВС-синдром), который может начаться у «тяжелых» пациентов с COVID-19.

При ДВС у человека образуются тромбы, которые препятствуют притоку крови к различным органам, вызывая недостаточность. Если тромб блокировал кровоток, снабжающий почки, то у пациента развивается почечная недостаточность, если легкие — легочная. В результате человек может погибнуть от одновременного поражения разных органов.

«То есть страдают не только легкие, но и печень, и почки, и селезенка, и ряд других органов. Эти данные передавались и по каналам ВОЗ, и из Китая. Причем установлено: развитие ДВС-синдрома наступало на четвертые сутки у 70% невыживших пациентов», — рассказал «Парламентской газете» член комитета Госдумы по охране здоровья Валерий Елыкомов.

Комитет Госдумы по охране здоровья, в котором работает ряд высококлассных медицинских специалистов, направил в Минздрав РФ свои рекомендации по лечению больных с ДВС-синдромом.

По словам первого заместителя председателя комитета Госдумы по охране здоровья Натальи Саниной, лечить больного с ДВС-синдромом непросто. Врач должен следить сразу на несколькими показателями, чтобы понять, как развивается болезнь.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются США, Испания, Италия, Германия, Франция и Китай. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу.