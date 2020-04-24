Эксперт объяснил, зачем нужен закон об эксперименте по развитию ИИ в Москве

Политический аналитик Роман Романов сообщил, что закон об эксперименте по развитию искусственного интеллекта (ИИ) в Москве необходим для введения правовой основы использования указанной технологии.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон, который устанавливает в Москве с 1 июля 2020 года специальное регулирование в целях создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта.

Документ определяет цели, задачи, а также основные принципы установления режима разработки ИИ и возникающие в связи с этим отношения. В эксперименте могут принять участие как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на территории столицы и осуществляющие разработку, внедрение, реализацию технологий ИИ.

По словам политического аналитика интернет–издания Politrussia Романа Романова, в настоящее время по всему миру активно ведутся работы по созданию и тестированию различных систем, связанных с искусственным интеллектом. Однако существует проблема, которая мешает воплощению в жизнь указанных систем.

«Сейчас пока не существует правовой базы, которая бы как-то обуславливала работу этих систем, встраивала бы их в наше общество. Нужно понимать, что в Москве сейчас находится большое количество научных центров и конечно же разработчиков, занимающихся в том числе разработкой и внедрением ИИ, и чтобы как-то не тормозить этот процесс, президент и предложил заняться экспериментом конкретно в Москве. Тем более здесь находится такой крупный разработчик как «Яндекс», который находится на передовой фактической разработки этой технологии в России. Можно вспомнить системы «Яндекс транспорта», которые прямо сейчас тестируются на улицах города, а я напомню, что в основе этого проекта тоже находится искусственный интеллект, когда автомобиль сам выбирает в какую сторону направиться, как обогнать рядом идущий транспорт и т. д.», — говорит эксперт.

В Москве также находятся крупные финансовые и кредитные организации, среди которых тот же Сбербанк, руководство которого активно тестирует и внедряет в работу регулятора системы, основанные на искусственном интеллекте. Именно для реализации этих технологий и был принят закон с привязкой к столице.

«Что еще важно понимать — примерно с 2018 года Владимир Владимирович постоянно говорит, что за ИИ наше будущее и государство уже сейчас понимает, что нужно вкладывать и вкладывает огромные средства в разработку этой технологии. Принятием правовых норм государство подчеркивает, что для нас это не просто какие-то слова или красивое описание будущего, а технологии, на которые идут стратегические инвестиции и фактически наше будущее будет развиваться по этому направлению», — продолжает Романов.

Цифровое будущее

Говоря о реализации сценария внедрения искусственного интеллекта в жизнь москвичей, собеседник ФАН отметил, что основные задачи технологии будут заключаться в повышении качества сервисов и услуг, когда ИИ будет по сути предугадывать, что требуется жителям столицы и при этом будет распределять потоки товаров.

«Вспомним, как работает система, связанная с «Яндекс пробками» или «Яндекс картами», ИИ уже сейчас используется в основе этой системы и определяет, куда и как направить потоки машин, чтобы снизить нагрузку на основных магистралях города. С приходом всей этой истории с коронавирусом, «Яндекс» внедрил систему оценки очередей в магазинах города. Казалось бы, мелочь, а приятно. Вы сможете увидеть, как все заполнено и принять решение — идти в магазин сейчас или потом. Еще одно применение ИИ — это автоматизация и роботизация. Как показывает опыт передовых разработчиков, ИИ используется для того, чтобы внедрить какие-то автоматические услуги, в том числе в зоне транспорта. Представьте, как у вас автобусы или такси курсируют по городу в автоматическом режиме, фактически без водителя и выполняют большинство своих функций автономно», — сообщает Романов.

Это позволяет одновременно выводить на дороги Москвы большое количество общественного транспорта, повышая при этом безопасность. В случае, если реальных водителей заменит автоматизированная система управления теми же автобусами, полностью исключается фактор «уставшего человека или человека, находящегося в состоянии опьянения».

«Ну и последнее направление — общее повышение безопасности в любом крупном мегаполисе. Внедрение систем цифрового наблюдения и цифрового контроля в своей основе тоже несет элемент ИИ. И именно в этой плоскости ведется множество разработок по миру, когда камера условно наблюдает за городом, за улицей и может в автоматическом режиме определить — может быть этому человеку прямо сейчас плохо, нужно вызвать врача чтобы тот оказал ему помощь. Таким образом повышается безопасность и качество жизни», — размышляет аналитик.

Опасность внедрения ИИ

Пока внедрение искусственного интеллекта видится разработчикам только с положительной стороны. Однако, как в каждой высокотехнологичной сфере, существуют и жирные минусы, о которых необходимо думать что называется «на берегу». Любая информационная система может быть взломана или может использоваться для фальсификации и подмены информации.

«Условно системы ИИ содержат в своей основе большие базы данных и достаточно представить, что есть конкретный человек, которому нужно навредить. Навредить конечно хочет не государство, а какие-то мошенники, преступники, криминальные элементы и они просто подменяют о человеке какую-то информацию в базе данных. После этого человек становится фактически невостребованным этими системами видеонаблюдения, контроля или ИИ. Опять же представим, что у нас есть огромное количество транспорта на улицах Москвы, который регулируется ИИ. Обычно все это происходит централизованно, и эта часть нарушается. В итоге получается коллапс, когда не работает огромное количество транспорта и при этом цифровой транспорт блокирует передвижение еще и обычного транспорта», — заключает Роман Романов.

Напомним, осенью прошлого года президент Путин заявил, что Россия должна стать одним из глобальных лидеров в области внедрения искусственного интеллекта. По словам гаранта, российские специалисты способны вывести страну в лидеры в сфере ИИ, учитывая наличие сильных школ «в области математики, физики, других точных наук, да и в гуманитарной сфере тоже».