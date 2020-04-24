Хинштейн назвал главную цель «закона о наливайках»

Запрет продажи алкоголя в кафе с площадью менее 20 кв. м. в многоквартирных домах направлен на реализацию права граждан на покой, тишину и порядок. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал депутат Госдумы Александр Хинштейн, комментируя подписание «закона о наливайках» президентом России Владимиром Путиным.

Заведения, находящиеся на прилегающих территориях и имеющие площадь менее 20 кв. м., не смогут реализовывать алкогольную продукцию. В свою очередь, субъекты РФ смогут устанавливать дополнительные требования при продаже алкоголя.

Отмечается, что закон разрабатывался на основе многочисленных обращений и жалоб жителей многоквартирных домов. В частности, в 41 российском регионе отмечалось значительное ухудшение общественного правопорядка из-за отмены ограничений в сфере реализации алкоголя в организациях общественного питания.

Автор законопроекта – председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн объяснил, что главная цель закона – «защитить нормальную жизнь людей в своих домах и дворах».

«Соседство с такими заведениями в подавляющем большинстве случаев вызывает у жителей негатив. Именно за счет массовых жалоб обуславливалась наша позиция и инициатива по внесению и продвижению этого закона, — пояснил Хинштейн в комментарии ФАН. — Закон не про то, чтобы люди меньше пили, хотя, безусловно, борьба с алкоголизацией населения – это общегосударственная задача. В первую очередь, закон о праве граждан на покой, тишину и порядок».

В любом случае российское законодательство уже предусматривает административную ответственность за употребление алкоголя в общественных местах, напоминает собеседник ФАН. По его словам, задача партии «Единая Россия» заключается в том, чтобы в регионах были максимально быстро приняты региональные законы во исполнение федерального. При этом Хинштейн уверен, что бизнес от этого закона не пострадает.

«Дело в том, что такая возможность у заведений появилась только в 2017 году. До этого времени у регионов было право регулировать деятельность общепита, расположенного в многоквартирных домах. В 2017 году эта норма закона исчезла по инициативе правительства. Это было сделано лоббистами алкогольного рынка, которые таким образом решили увеличить рынок сбыта. Поскольку есть запрет продажи алкоголя в магазинах с 23 вечера до 8 утра по всей стране, то эти заведения стали массово переоформляться с магазинов в кафе. Поэтому когда кто-то говорит сегодня, что бизнес пострадает, то это лукавство», — указал он.

Принципиально важным было принятие этого закона именно сейчас, потому что «наливайки», как и вся система общепита, закрыты из-за эпидемии коронавируса, подчеркивает парламентарий.