Опубликованы новые правила работы парикмахерских во время эпидемии коронавируса

Москва, 24 апреля. Парикмахерские, салоны красоты и другие российские фирмы, занятые в сфере услуг, могут начать работать по новым правилам во время эпидемии коронавируса. Рекомендации для этого разработали специалисты Роспотребнадзора.

В ведомстве убеждены, что красота не стоит жертв, поэтому правила заняли без малого 20-страничный документ. В нем регламентируется уборка помещений, дистанция между сотрудниками, особенности организации обеденных перерывов.

Отметим, что правила распространились не только салоны красоты и парикмахерские, но также прачечные и химчистки, ателье, предприятия по техобслуживанию автомобилей, магазины непродовольственных товаров.

Большое внимание предписывается уделять уборке с дезинфицирующими средствами. Причем проводить ее не только после закрытия, но и перед открытием заведения. Каждые два часа помещения должны проветриваться, либо после каждого клиента. Кроме того, после того, как посетитель покидает помещение, после него требуется дезинфицировать дверные ручки, выключатели, подлокотники. В парикмахерских и салонах красоты мастера должны обязательно дезинфицировать инструменты после каждого клиента.

Транспортные средства, которые используются сотрудниками компании, также должны проходить обязательную обработку антисептиком. В случае, если работники находятся на предприятии постоянно, предписывается обеззараживать воздух с помощью бактерицидных облучателей-рециркуляторов.

Уборку и дезинфекционные мероприятия предлагается фиксировать на фото или видео, чтобы можно было оценить качество, объем, качество и своевременность.

Отдельные рекомендации касаются сотрудников организаций. Им рекомендуют измерять температуру до начала, а также в течение рабочего дня. Делать это нужно с помощью тепловизора.

Есть и несколько запретов: во-первых, рекомендуется запретить вход в помещения тем, кто не связан с деятельностью компании, во-вторых, запретить сотрудникам обедать на рабочем месте и выделить для этого отдельное помещение с раковиной для мытья рук и антисептиком. Сотрудников старше 65 лет, беременных женщин, а также тех, у кого есть хронические заболевания и сниженный иммунитет, ведомство советует временно отстранить от работы.

Отдельный момент касается соблюдения дистанции между сотрудниками и посетителями. Она должна быть не меньше полутора метров. Работники салонов красоты и парикмахерских, которые по понятным причинам, не смогут оказывать услуги с соблюдением дистанцирования, должны будут проходить предварительный и периодический медосмотр. В противном случае их не должны будут допускать к работе.

Салонам красоты и парикмахерским также предлагается работать с клиентами в отдельном кабинете, ни в коем случае не предлагать клиентам чай, кофе и другие напитки. Кроме того, руководители должны обеспечить сотрудников средствами индивидуальной защиты и следить, чтобы работники использовали их в течение рабочего дня.

Как отмечает KP.RU, сейчас в ряде регионов власти начинают постепенно разрешать работу салонов красоты, парикмахерских, автосервисов. По мнению президента Российской Ассоциации развития малого и среднего предпринимательства Александра Иоффе, сейчас крайне важно находить взвешенное решение между опасностью распространения коронавируса и остановившейся экономикой, «ведь ситуация патовая».