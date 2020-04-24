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Опубликованы новые правила работы парикмахерских во время эпидемии коронавируса

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Опубликованы новые правила работы парикмахерских во время эпидемии коронавирусаМосква, 24 апреля. Парикмахерские, салоны красоты и другие российские фирмы, занятые в сфере услуг, могут начать работать по новым правилам во время эпидемии коронавируса. Рекомендации для этого разработали специалисты Роспотребнадзора. 

В ведомстве убеждены, что красота не стоит жертв, поэтому правила заняли без малого 20-страничный документ. В нем регламентируется уборка помещений, дистанция между сотрудниками, особенности организации обеденных перерывов.

Отметим, что правила распространились не только салоны красоты и парикмахерские, но также прачечные и химчистки, ателье, предприятия по техобслуживанию автомобилей, магазины непродовольственных товаров.

Большое внимание предписывается уделять уборке с дезинфицирующими средствами. Причем проводить ее не только после закрытия, но и перед открытием заведения. Каждые два часа помещения должны проветриваться, либо после каждого клиента. Кроме того, после того, как посетитель покидает помещение, после него требуется дезинфицировать дверные ручки, выключатели, подлокотники. В парикмахерских и салонах красоты мастера должны обязательно дезинфицировать инструменты после каждого клиента.

Опубликованы новые правила работы парикмахерских во время эпидемии коронавируса

Транспортные средства, которые используются сотрудниками компании, также должны проходить обязательную обработку антисептиком. В случае, если работники находятся на предприятии постоянно, предписывается обеззараживать воздух с помощью бактерицидных облучателей-рециркуляторов.

Уборку и дезинфекционные мероприятия предлагается фиксировать на фото или видео, чтобы можно было оценить качество, объем, качество и своевременность.

Отдельные рекомендации касаются сотрудников организаций. Им рекомендуют измерять температуру до начала, а также в течение рабочего дня. Делать это нужно с помощью тепловизора. 

Есть и несколько запретов: во-первых, рекомендуется запретить вход в помещения тем, кто не связан с деятельностью компании, во-вторых, запретить сотрудникам обедать на рабочем месте и выделить для этого отдельное помещение с раковиной для мытья рук и антисептиком. Сотрудников старше 65 лет,  беременных женщин, а также тех, у кого есть хронические заболевания и сниженный иммунитет, ведомство советует временно отстранить от работы.

Опубликованы новые правила работы парикмахерских во время эпидемии коронавируса

Отдельный момент касается соблюдения дистанции между сотрудниками и посетителями. Она должна быть не меньше полутора метров. Работники салонов красоты и парикмахерских, которые по понятным причинам, не смогут оказывать услуги с соблюдением дистанцирования, должны будут проходить предварительный и периодический медосмотр. В противном случае их не должны будут допускать к работе. 

Салонам красоты и парикмахерским также предлагается работать с клиентами в отдельном кабинете, ни в коем случае не предлагать клиентам чай, кофе и другие напитки. Кроме того, руководители должны обеспечить сотрудников средствами индивидуальной защиты и следить, чтобы работники использовали их в течение рабочего дня. 

Опубликованы новые правила работы парикмахерских во время эпидемии коронавируса

Как отмечает KP.RU, сейчас в ряде регионов власти начинают постепенно разрешать работу салонов красоты, парикмахерских, автосервисов. По мнению президента Российской Ассоциации развития малого и среднего предпринимательства Александра Иоффе, сейчас крайне важно находить взвешенное решение между опасностью распространения коронавируса и остановившейся экономикой,  «ведь ситуация патовая».

«С одной стороны надо всех засадить по квартирам и никуда не пускать. С другой стороны, необходимо, чтобы экономика работала, люди как-то зарабатывали деньги», — пояснил он.

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