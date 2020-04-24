Ученые рассказали, что нужно есть для защиты от коронавируса

Москва, 24 апреля. Сбалансированное питание и биодобавки способны улучшить работу иммунитета и помочь ему эффективнее бороться с вирусами, в том числе с SARS-CoV-2. Об этом рассказали исследователи под руководством специалистов Саутгемптонского университета Великобритании.

Ученые настаивают на том, что витамины и минералы крайне важны для иммунной системы. По их словам, дефицит необходимых веществ ослабляет функции иммунитета, позволяя вирусам, включая новый тип коронавируса, мутировать и становиться сильнее и опаснее.

Обеспечить организм витаминами позволит сбалансированный рацион, включающий орехи, бобовые, овощи, мясо, фрукты, рыбу и молочные продукты.

Восполнят необходимый витаминный запас и биодобавки, которые позволяют довольно эффективно и недорого поддержать организм в тех случаях, когда питание неспособно покрыть все его потребности.

Несмотря на рекомендации по питанию, основным способом защиты от SARS-CoV-2 и многих других вирусов ученые все же считают вакцинацию. Но препарата против нового типа коронавируса пока нет, поэтому эксперты призывают чиновников включить рекомендации по питанию в стратегии по улучшению здоровья населения.

«Сильный иммунитет не защитит кого-либо от заражения, лучшие меры защиты — социальное дистанцирование и мытье рук. Однако иммунная система помогает организму справиться с вирусом, и мы хотим, чтобы она функционировала должным образом, когда сталкивается с инфекцией», — пояснил иммунолог Филипп Калдер.

Многие специалисты ранее озвучивали рекомендации по питанию в период распространения инфекции. В частности, медики советовали включить в рацион молочные продукты, богатые пробиотиками, и квашенную капусту, которая обеспечит в организме необходимый уровень клетчатки и витаминов.

Кардиолог Владимир Хорошев напомнил о недорогом и эффективном способе укрепить иммунную систему с помощью настойки прополиса.