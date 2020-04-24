Дочь Заворотнюк после сообщений о выписки матери выступила с заявлением

Москва, 24 апреля. Дочь известной актрисы Анастасии Заворотнюк Анна обратилась к фанатам с заявлением. Девушка представила, какой будет жизнь после окончания пандемии коронавируса.

Недавно появились сообщения о том, что звезду сериала «Моя прекрасная няня», которая, по слухам, борется со страшным недугом, выписали из больницы. Муж Петр Чернышев отвез ее домой.

Спустя считанные дни дочь Заворотнюк написала пост в Instagram, в котором выразила уверенность, что «все будет хорошо». Она подчеркнула, что в период пандемии всем тяжело и тревожно, нет возможности видеться с близкими.

«И так хочется, чтобы скорее пришли какие-то радостные вести и мы бы все вздохнули и сказали: «Мы прошли это испытание», — добавила она.

Девушка уверена, что после пандемии люди будут иначе смотреть на жизнь и бережнее относиться ко всему, что их окружает.

«Любить друг друга не за что-то, а за то, что они просто есть в нашей жизни», — заключила Заворотнюк.

Ранее родные звезды сериала «Моя прекрасная няня» опровергли слухи о том, что ее якобы лечат препаратом «Кейтруда». Они поблагодарили поклонников Заворотнюк за поддержку и заверили, что это действительно «очень прибавляет сил».

Семья актрисы по-прежнему не дает никакой конкретной информации, чем она больна. Многие предполагают, что Заворотнюк борется с онкологическим заболеванием.