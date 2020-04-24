Путин призвал регионы принимать взвешенные решения по работе автопредприятий

Москва, 24 апреля. Президент России Владимир Путин призвал правительство и региональные власти принимать взвешенные решения по продолжению или возобновлению работы организаций автопрома. С таким заявлением глава государства выступил на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности.

Путин подчеркнул, что решения должны приниматься с учетом всех требований безопасности, объективной оценки эпидемиологической ситуации.

«Я прошу правительство, коллег в регионах принимать выверенные и сбалансированные решения по продолжению или возобновлению работы организаций», — сказал российский лидер.

Напомним, с 30 марта в стране действует «нерабочая неделя», которая продлится до конца апреля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о вопросе продления или завершения «нерабочей недели» после апреля, заявил, что у Кремля есть еще неделя для принятия решения.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, в России по состоянию на 24 апреля у 68 622 была выявлена коронавирусная инфекция. Почти шесть тысяч человек смогли победить пневмонию, вызванную новым типом коронавируса. Более 600 человек скончались из-за инфекции.

Пандемия коронавируса охватила практически весь мир. Первые случаи заражения были выявлены в китайском городе Ухань в конце прошлого года.