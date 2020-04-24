Боевик ИГ рассказал, как за $2000 он приехал в Ливию сражаться на стороне ПНС

Плененный Ливийской национальной армией (ЛНА) сирийский наемник признался, что до того, как он приехал в Ливию сражаться на стороне так называемого Правительства национального согласия (ПНС), он состоял в рядах террористической организации ИГ1 (запрещена в России).

Наемник участвовал в вооруженном нападении на армию Хафтара 14 апреля, в ходе которого он попал в плен. Боевиков обезвредили бойцы 128-го батальона ЛНА. На допросе мужчина рассказал, что ранее он вступил в ИГ и воевал за него. После этого его завербовали турецкие спецслужбы, предложившие ему зарплату в 2000 долларов за участие в боях на стороне ПНС.

Напомним, 14 апреля ЛНА сообщила о взятии террористов ПНС, в числе которых было немало сирийских наемников. Последние в подробностях рассказали, как Анкара создала центры вербовки в Сирии и каналы по их переброске в Турцию, где они проходят обучение, а потом транспортируются в Ливию. По данным разведки ЛНА, сейчас в рядах ПНС находится около 17 тысяч наемников. Примечательно, что, несмотря на растущую угрозу распространения коронавируса, из-за которой ПНС уже ввело повсеместный карантин, Турция продолжает переброску сирийских наемников в Ливию.

Сирийские наемники также рассказывали, что турецкие вербовщики обманули их — обещанные зарплаты им не выплачиваются.

1 Организация запрещена на территории РФ.