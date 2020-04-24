Эксклюзив: как команда Навального покрывает террористов ИГИЛ

Колумнист Федерального агентства новостей Аббас Джума рассказывает, как российская оппозиция покрывает своих сторонников, присягнувших ИГИЛ1, выставляя их «невиновными» фигурантами уголовных дел.

Все давно привыкли к «правозащитной» деятельности российской оппозиции. К их постоянным одиночным пикетам, грустным глазам и гневным речам в адрес «тирана». Так привыкли, что уже и злиться не получается. В какой-то момент злость была сублимирована в юморе — в мемах с «порванным либерахой» и хватающейся за сердце Лией Меджидовной Ахеджаковой.

В какой-то момент дорогостоящие наемники начали забывать, что даже в войне смыслов существуют красные линии. Например — пособничество терроризму.

Так было с делом «Сети». Хотя многих оно не особо тронуло — больно нетипичные были террористы. Ни тебе бород, ни игр в футбол отрубленными головами неверных. Но вы подождите — «халифат» тоже не сразу строился. Окно Овертона никогда не открывается сразу нараспашку.

После проглоченного дела «Сети» оппозиционеры перешли на новый уровень и встали на защиту уже вполне привычных головорезов. Там все по классике — обзавелись растительностью на лице, обсудили в соцсетях, как будут убивать кафиров — ножом или пистолетом, приобрели оружие и… попались.

Ярославские навальнисты на страже «халифата»

Оппозиционеры подготовили целый фильм-расследование о том, как в декабре прошлого года ФСБшники оклеветали группу «невиновных мусульман». Впрочем, кино оказалось малоубедительным. Все, на что хватило команду Навального в Ярославле, — это эмоциональные монологи родителей осужденного Артура Кадиева и его адвоката. Мол, сына подставили, он хороший мальчик — и мухи бы не обидел. А если бы хотел спрятать оружие, то использовал бы гараж…

Чего регулярно не учитывают «правозащитники» — так это того, что у силовиков тоже есть камеры. И про существование мессенджеров они знают.

Так, в ответ на видеоролик оппозиционеров Telegram-канал Hard-Blog, связанный с силовыми структурами, опубликовал целый фотоархив по делу о террористической ячейке. Там и присяга запрещенному в РФ «Исламскому государству»1 одного из «невиновных» фигурантов, и скриншоты переписок террористов, в которых они планировали нападение на сотрудников МВД. И фотографии найденной при обыске взрывчатки с пакетом гвоздей.

Мы связались с администраторами канала Hard-Blog

И те любезно предоставили нам еще несколько интересных снимков. Комментарии излишни.

Кроме того, «любящий сын» и «хороший ребенок» оказался не таким уж и хорошим. Как выяснилось, у него есть непогашенная судимость. А у нас есть доказательства.

Мы должны бороться с клеветой

«Сложилась порочная практика, когда адвокаты и родственники задержанных могут безнаказанно обвинять правоохранительные органы в применении пыток к задержанным.

Можно долго рассуждать о причинах, но сейчас речь не о лжецах. В правоохранительной системе просто отсутствуют механизмы противодействия дискредитации сотрудников. Дескать, пусть врут, у нас все чисто — пусть проверяют. А то, что у граждан «осадочек остается», — это не наша проблема, — рассказал Федеральному агентству новостей автор Telegram-канала Hard-Blog. — Я считаю такую позицию глубоко ошибочной. Более того — предательской по отношению к сотрудникам. Тем более у нас есть эффективное оружие против клеветы. Это правда. Я согласен с тезисом культового киногероя: «Сила в правде. У кого правда — тот и сильней». Нельзя мириться с ложью и, утираясь от плевков, рассуждать, мол, «пусть это будет на их совести». Нет. И еще раз нет. Мы должны противостоять клевете. Пусть не привлечением к административной или уголовной ответственности. Но хотя бы словом. Я уверен, люди смогут разобраться, за кем правда».

1 Организация запрещена на территории РФ.