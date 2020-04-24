Замглавы петербургского НИИ рассказал, чему научились российские вирусологи в Италии

Санкт-Петербург, 24 апреля. Заместитель директора петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов, который побывал в Италии в составе российской гуманитарной миссии, рассказал, как вирусологи из РФ работали в другой стране и взаимодействовали с итальянскими коллегами.

Семенов прибыл в Италию в марте в составе группы специалистов Минобороны РФ. В Италии, по словам специалиста, стояла прекрасная погода. Российских экспертов доставили в город Бергамо, к месту постоянной дислокации.

«Коллеги, простые жители Бергамо, встречали совершенно замечательно», — рассказал Семенов.

Прибывшие в Италию россияне должны были работать с больными в госпитале и обеззараживать дома престарелых. По словам Семенова, восемь врачебно-сестринских российских бригад прошли совместный тренинг с иностранными коллегами и изучили необходимую лексику на итальянском.

«Там у наших специалистов есть свои палаты и свои пациенты. Миссия не закончена, она еще продолжается. Люди болеют, мы их лечим», — отметил петербуржец.

Что касается обеззараживания, российские специалисты почти завершили эту работу, обработав более 60 учреждений для пожилых итальянцев.

«Эта помощь со стороны России крайне актуальна, и итальянцы, я бы сказал, с восторгом ее приняли», — подчеркнул замдиректора НИИ в беседе с «Петербургским дневником».

Кроме того, во время работы в Италии россияне смогли получше изучить вирус. Так, эксперты из РФ узнали, что молодые пациенты действительно переносят COVID-19 легче, чем пожилые, и что среди детей зараженных гораздо меньше, чем среди других возрастов. Также россияне выяснили, что вирус может поражать не только легкие, но и почки, печень, органы зрения и нервную ткань. Всю собранную в Италии информацию российские специалисты систематизируют и передадут руководству системы здравоохранения РФ.