Перепалка хамовитого жителя Брянской области с главой города попала на видео

Брянск, 24 апреля. Глава города Дятьково Брянской области Сергей Лукьяненко вмешался в конфликт соседей и чуть не подрался с одним из его участников.

Местная жительница рассказала, что возле ее дома водители постоянно паркуют автомобили. Соседям это не нравится, и они пишут жалобы в различные инстанции. Люди подозревают, что здесь незаконно предоставляют услуги автосервиса.

В конфликте попытался разобраться глава Дятьково. На видео попала его перепалка с молодым человеком, который вел себя по-хамски.

«А вот с тобой мы встретимся в суде, чепушило. Да какие свидетели, у меня есть видеозапись. Я тебя сейчас «чкну» в очки», — говорит молодой человек на записи, его слова передает телеканал «360».

Парень пригрозил, что Лукьяненко «слетит с главы города». На что чиновник ответил, что такого хамовитого жителя нужно отправить в армию.

В администрации Брянской области отметили, что поведение молодого человека было некорректным. Директор департамента внутренней политики Татьяна Кулешова подтвердила, что видела этот ролик.

Она добавила, что конфликт произошел в нерабочее время и пообещала разобраться в ситуации. По мнению чиновницы, этим также должны заниматься правоохранители.