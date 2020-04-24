На Украине объяснили, зачем Грузия поставила Киеву ультиматум из-за Саакашвили

Киеву не нужна дружба с Тбилиси, если украинским властям будут гарантированы ощутимые подачки для латания дыр в экономике. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал украинский политолог, координатор запрещенного в стране объединения «Боротьба» Евгений Голышкин.

Грузия поставила Украине ультиматум

Грузия отзовет своего посла с Украины, если бывший грузинский президент и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили станет украинским вице-премьером, это назначение неприемлемо для Тбилиси. С таким заявлением выступил премьер Грузии Георгий Гахария.

«Назначение стратегическим партнером на пост вице-премьера уже приговоренного за тяжелые преступления и разыскиваемого человека для нас категорически неприемлемо... Конечно же, Грузия отреагирует на подобный шаг... мы пока не отзывали посла, но, если такое решение будет принято, конечно же, мы отзовем посла как минимум для консультаций», — заявил Гахария.

Ранее Саакашвили заявил, что президент Украины Владимир Зеленский предложил ему стать вице-премьером по реформам, а также поручил заниматься переговорами с Международным валютным фондом (МВФ) и другими финансовыми организациями. За назначение должна проголосовать Верховная рада Украины, но поддержки его кандидатуры среди народных депутатов пока нет, даже в пропрезидентской фракции «Слуга народа».

Политический реванш

Как отметил Евгений Голышкин, опасение Грузии, что Саакашвили займет столь высокий пост на Украине, понятно. На протяжении нескольких последних лет Саакашвили активно действует через своих людей и различные грантовые структуры на территории Грузии с целью политического реванша и восстановления своего влияния на эту страну.

«Грузинские политики понимают, что, находясь на должности вице-премьера по реформам Украины, Саакашвили будет иметь доступ к серьезным финансам и легитимный выход на различные западные финансовые структуры, которые в своих интересах будут помогать ему действовать через «симпатизантов» и на территории Грузии. Пресловутый миф об «успешных реформах Саакашвили» можно использовать в украинской политической повестке, но отнюдь не в грузинской, где их тяжкое наследие до сих пор пытаются преодолеть, и в том числе выстроить конструктивные отношения с РФ после провального курса Саакашвили», — пояснил Евгений Голышкин.

Напомним, посол Грузии на Украине Теймураз Шарашенидзе заявил, что «Саакашвили признан грузинским государством, грузинским правосудием виновным и объявлен в международный розыск».

«В свое время было обращение к украинской стороне о задержании и передаче Саакашвили в Грузию, и были переданы материалы возбужденных уголовных дел ... Кроме того, следует напомнить, что этот человек неоднократно призывала свергнуть законно избранное правительство Грузии насильственным путем», — добавил Шарашенидзе.

Зеленскому не нужна дружба с Тбилиси

По мнению Голышкина, Владимир Зеленский же хочет использовать Саакашвили исключительно в своих целях для противостояния с неугодными кругами из финансово-промышленных групп и их ставленниками в правительстве.