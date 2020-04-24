Осташко призвал КПРФ оказать реальную помощь россиянам вместо бессмысленных митингов

Москва, 24 апреля. Представители партии КПРФ и сторонники Алексея Навального пытаются заработать политические очки и добраться до кормушки даже в условиях бушующей эпидемии коронавируса. Об этом в пятницу заявил главный редактор «ПолитРоссии» Руслан Осташко.

В апреле коммунисты провели митинги во Владикавказе и Красноярске, а Навальный тем временем пытается разжечь протест против мер карантина, выступая на своем канале в YouTube. Осташко полагает, что коммунисты готовы объединиться и с Навальным, и «с чертом лысым», лишь бы «реанимировать» свою партию.

«Сейчас все вменяемые политические силы пытаются как-то помочь людям, попавшим в сложную ситуацию. А что делают коммунисты и навальнисты? Они призывают людей выходить на митинги, чтобы смести власть. Им нужно одно – добраться до кормушки», — пояснил Осташко порталу Nation News.

Редактор поинтересовался, почему олигарх Павел Грудинин, который баллотировался от КПРФ в президенты, не раздал бесплатно сельхозпродукцию своего колхоза имени Ленина. И почему сама Коммунистическая партия РФ не направила средства на помощь нуждающимся, вместо того, чтобы проводить политические акции.

Осташко призвал российские власти ужесточить наказание для всех, кто проводит несанкционированные митинги во время карантина. Он привел в пример законодательство Испании, Италии и Франции, где за подобные нарушения предусмотрено суровое наказание.

Отметим, что КПРФ уже не в первый раз устраивает уличные акции, нарушая режим карантина. Причем зачастую коммунисты выходят на улицы, чтобы отстаивать уже давно неактуальные политические идеалы развалившегося Советского Союза. Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал всех организаторов подобных акций потенциальными убийцами пенсионеров, поскольку именно пожилые люди наиболее уязвимы для коронавируса.