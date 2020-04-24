Эпидемиолог рассказал, когда в РФ появятся эффективные схемы лечения COVID-19

Член-корреспондент РАН, замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» рассказал, какими препаратами сегодня лечат больных коронавирусом.

«Поскольку одного чудодейственного препарата нет, надо использовать комбинированные схемы терапии. С позиции доказательной медицины мы не можем следовать рекомендациям какой-либо страны, получившей максимальный опыт. Просто новые данные появляются с колес. Например, в Китае опубликован большой обзор, который говорит, что противомалярийные препараты имеют больше противопоказаний при использовании в педиатрической аудитории. И в сочетании с антибиотиком эта комбинация оказалась не самой эффективной.

Повторюсь, единственного эффективного противовирусного препарата, который бы оборвал процесс на первом этапе, когда еще не присоединилась пневмония и другие осложнения, в мире пока нет», — сказал Александр Горелов.