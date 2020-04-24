Эпидемиолог рассказал, когда в РФ появятся эффективные схемы лечения COVID-19

Член-корреспондент РАН, замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» рассказал, какими препаратами сегодня лечат больных коронавирусом.
«Поскольку одного чудодейственного препарата нет, надо использовать комбинированные схемы терапии. С позиции доказательной медицины мы не можем следовать рекомендациям какой-либо страны, получившей максимальный опыт. Просто новые данные появляются с колес. Например, в Китае опубликован большой обзор, который говорит, что противомалярийные препараты имеют больше противопоказаний при использовании в педиатрической аудитории. И в сочетании с антибиотиком эта комбинация оказалась не самой эффективной.
Повторюсь, единственного эффективного противовирусного препарата, который бы оборвал процесс на первом этапе, когда еще не присоединилась пневмония и другие осложнения, в мире пока нет», — сказал Александр Горелов.
Его дополнила Елена Малинникова, главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям Минздрава РФ, доктор медицинских наук, профессор.
«Российские и японские специалисты совместно подготавливают препараты, которые как раз влияют на этап перехода от обычной острой респираторно-вирусной инфекции к пневмонии, когда возникают определенные изменения со стороны кроветворения. На сегодняшний день эти препараты уже готовы к рассмотрению и, возможно, они скоро появятся», — отметила профессор Малинникова.
Александр Горелов подчеркнул, что «свет в конце тоннеля есть и в настоящее время в России ведутся испытания по восьми протоколам, в том числе с включением в схему наших противовирусных препаратов».
«Опыты Invitro — в пробирках — показали обнадеживающие результаты. Сейчас идет оценка. И я думаю, что между майскими или после майских праздников мы получим оценку эффективности данных схем, которые мы применяем в РФ [для лечения коронавируса]», — подчеркнул Горелов.