Грузия пригрозила разорвать дипотношения с Киевом из-за Саакашвили

Тбилиси, 24 апреля. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария пообещал отозвать посла с Украины, если вице-премьером станет бывший грузинский лидер и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.

Он пригрозил разорвать дипломатические отношения с Киевом из-за Саакашвили. Со стороны стратегического партнера Грузии, по его словам, категорически неприемлемо назначение на высокий пост человека, который был обсужден за тяжкое преступление и объявлен в Тбилиси в розыск.

«Если такое решение будет принято, мы как минимум отзовем посла из Киева для консультаций», — сказал Гахария.

Ранее Саакашвили объявил, что украинский президент Владимир Зеленский предложил ему стать вице-премьером по реформам и поручил заниматься переговорами с Международным валютным фондом. За назначение должны проголосовать депутаты Рады, однако поддержки его кандидатуры пока нет, в том числе от партии Зеленского «Слуга народа».

Напомним, Саакашвили покинул Грузию после инаугурации нового президента Георгия Маргвелашвили в 2013 году. На родине он находится во внутригосударственном розыске по нескольким уголовным делам.

Весной 2015 года Петр Порошенко, который в тот момент был президентом Украины, предоставил экс-лидеру Грузии украинское гражданство и назначил главой Одесской области. Однако через год уволил его, лишил гражданства и запретил ему въезд в страну. В конце мая Зеленский отменил указ о лишении Саакашвили гражданства.