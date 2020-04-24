Врачи из США расширили перечень симптомов коронавируса

Вашингтон, 24 апреля. Центр по контролю и профилактике заболеваний США расширил список симптомов COVID-19. Обновленный перечень опубликован на сайте организации.

Ранее опубликованный список состоял из трех основных симптомов: высокой температуры, кашля и одышки. Теперь в него включили чувство усталости, боли в мышцах и горле, озноб, головную боль и потерю обоняния.

Врачи отметили, что люди с COVID-19 имели широкий диапазон симптомов, и указанные выше представляют собой те, что наблюдались у инфицированных чаще всего.

«Эти симптомы могут появиться через 2–14 дней после проникновения вируса», — сообщается на сайте.

Кроме того, американские специалисты выделили четыре состояния, которые, на их взгляд, требуют немедленной медицинской помощи — затрудненное дыхание, непрекращающаяся боль в груди, спутанность сознания и цианоз (синюшную окраску кожи и слизистых оболочек).

Они также оговорились, что список не является полным, и рекомендовали при появлении признаков заболевания проконсультироваться с врачом.

Ранее в США зафиксировали высокую смертность больных с COVID-19 на ИВЛ. Специалисты изучили истории болезней всех пациентов, госпитализированных в 12 больниц системы Northwell Health в период с 1 марта по 4 апреля, и установили, что из тех, чье дыхание искусственно поддерживали аппараты, скончались 282 человека, или 88%.

Соединенные Штаты являются лидерами по числу заболевших коронавирусной инфекцией. Положительный диагноз был выявлен более чем у 800 тысяч человек. Почти 50 тысяч из них скончались.

По последним данным ВОЗ, число зараженных в мире превышает 2,5 миллиона человек, почти 176 тысяч умерли.