Педиатр объяснила гипотезу о том, почему дети переносят COVID-19 в легкой форме

Дети переносят заболевание COVID-19 в более легкой форме, так как ранее могли столкнуться с одним из штаммов коронавируса. Об этой гипотезе в комментарии Федеральному агентству новостей рассказала главный внештатный педиатр Минздрава Московской области, главврач Детского клинического многопрофильного центра (ДКМЦ) региона Нисо Одинаева.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что среди детей регистрируется небольшое число зараженных коронавирусной инфекцией. Среди заболевших COVID-19 в медицинских учреждениях есть дети старшего возраста. Некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.

Главный внештатный педиатр Минздрава Московской области Нисо Одинаева в комментарии ФАН отметила: наиболее часто у детей либо наблюдается бессимптомная форма заболевания COVID-19, либо заболевание протекает в легкой форме.

«Каких-то особых симптомов, которые могли бы точно на приеме сказать, коронавирус это или не коронавирус, нет. Окончательный диагноз — лабораторный», — сказала Нисо Одинаева.

Врач рассказала о гипотезе, которая может объяснить, почему дети переносят коронавирусную инфекцию в более легкой форме, в отличие от взрослых.

«С коронавирусом дети сталкивались и ранее, поскольку есть несколько видов коронавируса. Одна из гипотез, почему у детей более легко протекает заболевание, как раз связана с тем, что у них есть иммунитет, который является перекрестным, так как они встречались с вирусом ранее», — объяснила Нисо Одинаева.

Однако все это вовсе не говорит, что дети подвержены меньшей угрозе. Врач призвала семьи с детьми обязательно соблюдать режим самоизоляции и не выходить на прогулки.

«Многие почему-то считают, что если выйдут поздно вечером, то риск заражения минимален. Выходя из дома, мы уже подвергаем себя и ребенка угрозе заражения. Более того, дети, даже если заразятся, переносят заболевание легче, но они этой инфекцией могут заразить и родителей, и, что очень печально, бабушек и дедушек, которые к этому более предрасположены. Поэтому гулять, выходить, нарушать режим самоизоляции абсолютно нельзя — это точно. Если вы живете в своем доме, гулять можно на территории участка, но выходить за его пределы тоже не рекомендуется. Если уж совсем невмоготу, то с соблюдением всех правил — маски, меры предосторожности, гигиена рук, одежды, — можно выехать куда-то отдаленно, в лес, погулять. Но это просто грубейшее исключение из правил. А так — сидим дома», — подчеркнула врач.

Главные детские специалисты Минздрава Подмосковья и врачи Детского клинического многопрофильного центра запустили проект «Сидим дома с пользой!» для родителей в самоизоляции.

«Главные внештатные специалисты Минздрава поднимают вопросы здоровья детей по разным абсолютно аспектам, отвечают на вопросы родителей онлайн. Масса есть мероприятий по дому, которые нивелируют потребность выйти на улицу погулять», — отметила Нисо Одинаева.

По ее словам, родителей сейчас также интересуют вопросы детской аллергии, так как уже начался период цветения растений.