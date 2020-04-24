Роспотребнадзор расскажет, как можно проводить майские праздники в период пандемии

Москва, 24 апреля. Роспотребнадзор подготовит рекомендации по поведению населения в майские праздники на фоне распространения коронавирусной инфекции. Об этом рассказала глава ведомства Анна Попова.

«Ближайшие дни не являются основанием для того, чтобы начать нарушать те требования, которые есть, это очевидно», — подчеркнула она на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением вируса.

Дать рекомендации россиянам предложил премьер-министр Михаил Мишустин. Он отметил, что майские праздники — уже ставшая традицией возможность для граждан погулять, отдохнуть, в том числе на даче.

«Мне казалось бы разумным, если бы мы могли сделать специальные рекомендации, как проводить эти праздники с учетом всех ограничений», — обратился он к Поповой.

В России из-за непростой санитарно-эпидемиологической обстановки действует режим самоизоляции. Согласно последним данным, число заболевших коронавирусом в стране превысило отметку в 68 тысяч человек. Власти принимают все необходимые меры для предотвращения распространения COVID-19.

В связи с пандемией в России перенесли или отменили массовые мероприятия. В том числе торжества, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Президент РФ Владимир Путин заверил, что и «Бессмертный полк», и военный парад, и встречи с ветеранами, и другие значимые патриотические мероприятия обязательно состоятся.