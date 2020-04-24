Общественники призвали удалить из медиаполя «Новую газету», которая помогает врагам России

Общественники уверены, что подозрительная «любовь» «Новой газеты» к террористам (в первую очередь это касается журналиста Дениса Короткова, но не только его) — достаточное основание, чтобы этим изданием как можно скорее занялся Роскомнадзор, вплоть до блокировки. Кроме того, сомнительные связи руководства и сотрудников «Новой газеты» должны привлечь внимание правоохранительных органов.

О том, что журналист «Новой газеты» Денис Коротков, судя по всему, напрямую связан с террористами группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, ИГИЛ1 — организация запрещена в РФ), Федеральное агентство новостей писало неоднократно. Последний «подвиг» Короткова — публикация от 21 апреля, цель которой — оправдание деятельности террористов в Сирии и очернение российской помощи этой стране.

При этом уже опубликованы доказательства, что, например, приведенные в последней статье Короткова фото- и видеоматериалы имеют признаки монтажа, что говорит о недостоверности публикуемых им сведений. Фальсификацию подтвердил и источник из окружения Короткова, который давно сотрудничает с ФАН. По словам источника, Коротков сам называл свой материал «правдоподобным фейком».

Недавно по части фейков «отличилась» и журналистка «Новой газеты» Елена Милашина, материал которой о ситуации с коронавирусом в Чечне был заблокирован по требованию Роскомнадзора, обнаружившего в статье недостоверную информацию и прямую ложь.

Глава ФЗНЦ о «Новой газете»: На кого они работают и чьим интересам служат?

Мнением о политике «Новой газеты» с ФАН поделился глава комиссии по СМИ Общественной палаты, президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич.

«Только что вышел международный рейтинг свободы прессы, который составила организация «Репортеры без границ». Наша страна второй год подряд находится там на 149-м месте. При этом рассказывается, как у нас «душат» оппозиционные СМИ и как тяжело им работать. Я, когда это комментировал, говорил: «Ребята, подождите, у нас такое количество оппозиционных СМИ, даже не оппозиционных, — это СМИ, которые клевещут, лгут, всегда выступают против по всем вопросам, которые поддерживаются властью и обществом! При этом никаких проблем эти СМИ не имеют. В связи с этим общество все чаще задает резонный вопрос: насколько все это правильно?»

Малькевич рассказал, как осенью прошлого года выступал на конференции по борьбе с терроризмом и экстремизмом в Стамбуле, а в кулуарах беседовал на тему свободы прессы с турецкими журналистами, экспертами и политологами.

«Они мне говорили, что совершенно не понимают, почему в России такая разнузданность в медиасфере. Там журналисты и блогеры, которые позволяют себе «лить» на турецкую армию, просто попадают в тюрьму. Я, конечно, не призываю к таким резким действиям, но то, что происходит в этой сфере у нас, вызывает вопросы», — отметил собеседник ФАН.

Особенно главу ФЗНЦ возмущает «хайп» журналистов «Новой газеты» на болезненных для нашей страны темах, связанных с борьбой с терроризмом.

«Конечно, вызывают вопросы люди, которые хайпуют на трагедии в Беслане, на трагедии «Норд-Оста», которые в свое время выставляли «героями» чеченских полевых командиров и так далее. Мне кажется, общество должно само отринуть таких людей, параллельно задаваясь вопросом: на кого они вообще работают и чьим интересам служат?» — подчеркнул Александр Малькевич.

Манукян: Издание, помогающее врагам России, должно исчезнуть

Близкой точки зрения придерживается эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, блогер Вадим Манукян, который призывает правоохранительные органы серьезно проверить «Новую газету» и ее сотрудников. По мнению Манукяна, это издание, помогающее врагам России, должно исчезнуть из российского медиаполя.

«В последнее время «Новая газета» дает все больше поводов для того, чтобы деятельностью этого СМИ вплотную занялись правоохранительные органы, — отмечает Манукян в комментарии для ФАН. — На мой взгляд, пора уже разобраться: как они работают и с кем сотрудничают. А эти странные материалы, фактуру по которым по логике можно получить только от террористов…»

Все публикации, где присутствует информация, возможно полученная от террористов, требуют особой проверки, считает блогер.

«Что же это за СМИ такое?! Любое взаимодействие с террористами для медиа должно быть под запретом, это просто противозаконно! Недавно они вывалили целый ушат грязи на Чечню, пришлось даже вмешаться Роскомнадзору. В итоге фейковый материал редакция удалила. И таких примеров день ото дня становится все больше. На мой взгляд, «Новую газету» пора закрывать. Не место подобным изданиям, помогающим нашим врагам, в информационном поле Российской Федерации», — уверен Вадим Манукян.

Череда скандалов и фейков

Напомним о некоторых «подвигах» журналистов «Новой газеты» и об их многолетней, давней, идущей еще из 1990-х, любви к террористам всех мастей.

Из последнего — это псевдо-расследования Дениса Короткова о ЧВК «Вагнер». Это античеченские публикации Елены Милашиной. Это найденные ФАН доказательства связи Короткова с запрещенной в РФ террористической группировкой ИГИЛ. Это данные о коррупционных схемах работы «Новой газеты» и о нечистоплотности руководителя издания Дмитрия Муратова. Это сомнительные контакты с олигархом Михаилом Ходорковским.

А если покопаться в прошлом, там найдутся душевные рассказы о террористах «Норд-Оста», спекуляции на трагедии Беслана, сочувствие к преступникам, устроившим взрыв в петербургском метро…

Среди «любителей террористов» можно упомянуть автора «Новой газеты» Ольгу Боброву, бравшую интервью у русскоязычного боевика в Сирии. Журналист Ирек Муртазин, еще до сотрудничества с «Новой газетой», засветился как заступник боевиков, захвативших театральный центр на Дубровке в 2002 году («Норд-Ост»). «Новая газета» тогда тоже не осталась в стороне и активно выгораживала «несчастных» террористов. Это же издание активно заступалось за организаторов взрыва в петербургским метро в апреле 2017 года. Напомним, по этому громкому делу суд признал 11 человек виновными, террористы были осуждены на сроки от 19 лет до пожизненного заключения.

1 Организация запрещена на территории РФ.