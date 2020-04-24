Москва, 24 апреля. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что российские регионы получили дополнительные средства на борьбу с эпидемией коронавируса.

По его словам, средства направлены на подготовку инфекционных стационаров и создание койко-мест для приема зараженных коронавирусом пациентов. К настоящему моменту план по выделению средств региональному здравоохранению выполнен на 96%.

Мурашко подчеркнул, что новые мощности позволят региональным властям более эффективно бороться с инфекцией и не допустить взрывного роста эпидемии.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее специалисты выяснили, что источником эпидемии стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число инфицированных во всем мире достигает 2,7 миллиона человек. От коронавируса погибло более 190 тысяч человек.

В России зафиксировано более 68 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, 615 человек умерли. Более пяти тысяч человек полностью вылечились и были выписаны из больниц.

Многие эксперты уверены, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», обнаруженные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.