Проведем «Бессмертный полк» 3 сентября: Кузинс ответил на запрет в Латвии символов Победы

Сейм Латвии 23 апреля в третьем чтении проголосовал за поправки к закону о запрете использовать на публичных мероприятиях символику и военную форму бывшего СССР, его республик, а также форму и символику нацистской Германии. Поправки фактически приравнивают советскую военную форму времен войны — к нацисткой. Отныне в Латвии запрещены все символы Победы СССР в Великой Отечественной войне.

Скандальное решение демонстративно принято накануне 9 Мая, которое в этом году повсеместно пройдет без публичных мероприятий в связи с пандемией, вызванной коронавирусом.

О возможных последствиях решения латвийского сейма рассказал организатор акции «Бессмертный полк» в Латвии Янис Кузинс. В беседе с экспертом комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, блогером Вадимом Манукяном Кузинс подчеркнул, что организаторы не откажутся от акции, которую намерены провести 3 сентября, когда, согласно указу президента РФ Владимира Путина, в России будет отмечаться День окончания Второй мировой войны 1945 года.

— Янис, как вы считаете, почему именно сейчас, накануне 75-летия Победы, сейм Латвии принял скандальное решение, которое фактически уравняло символику нацистской Германии и Советской армии времен Великой Отечественной войны?

— Думаю, это часть гибридной войны, которая длится уже не первый год. Как говорят в сейме Латвии, — это решение является «защитой от русской пропаганды». Ветеранов Великой Отечественной у нас осталось совсем мало, но в Риге за последние годы в пять-десять раз увеличилась численность участников праздничного концерта, который проводится 9 мая, а также акции «Бессмертный полк». По сравнению с 2014 годом стало больше и ребят-волонтеров. Это пугает националистов. У них уже есть свой спикер, министр культуры, а теперь они хотят получить власть в Риге на внеочередных выборах в муниципалитет.

— Вы являетесь координатором акции «Бессмертный полк» в Латвии. Насколько я понимаю, в вашей стране карантин по коронавирусу продлили, и 9-го мая никаких мероприятий, посвященных Дню Победы, не состоится. Есть ли у вас планы провести в Латвии акцию «Бессмертный полк» после снятия карантина, и если да, когда она состоится?

— Во-первых, 9 Мая акции будут, но в онлайн-режиме. В некоторых городах планируется проведение автопробегов с соблюдением норм изоляции. Также мы планируем в индивидуальном порядке посетить братские могилы.

А, во-вторых, конечно, прогнозировать сейчас сложно, но, возможно, мы проведем акцию «Бессмертный полк» 3 сентября, приурочив к новой (российской) дате окончания Второй мировой войны. Конечно, если латвийские власти разрешат, ведь фотографии ветеранов Великой Отечественной войны будут являться «демонстрацией формы СССР» и ее «восхвалением», что отныне запрещено новыми поправками к закону.

— Как вы считаете, что вам может грозить как организатору и участникам акции, если вы будете нести портреты ветеранов в советской форме?

— Физическим лицам грозит штраф до 70 евро, юридическим — до 580 евро.

— Не кажется ли вам, что латвийские власти таким образом хотят по сути запретить «Бессмертный полк»?

— Не исключено. Думаю, впереди будет много споров на эту тему, причем споры эти будут в суде, возможно даже в конституционном.

— Планируете ли идти до конца и отстаивать право на проведение «Бессмертного полка»?

— Все зависит от решений судов первой инстанции. Но речь даже не о судах, а об «идее», что мол «Бессмертному полку» в Латвии не место. Нам открыто дают это понять. Мне три или четыре раза запрещали проводить эту акцию, но в итоге я все суды выигрывал.

Но дело не только в этом. Сегодня есть проблема иного свойства. Сейчас в кулуарах министерства развития обсуждают вопрос, кто является хозяином расположенных вне кладбищ памятников воинам Красной армии. Речь прежде всего идет о памятниках из стали и бронзы. Это самолеты, танки, «Алеши» (фигуры советских воинов-победителей. — Прим ФАН). Их много, и по плану их «надо» убрать как ненужное наследство, иными словами — как металлолом. Этот вопрос сейчас находится в стадии решения.

— А эти «мыслители» осознают, что за подобные действия в России против них может быть возбуждено уголовное дело, как это было недавно после сноса вандалами памятника маршалу Ивану Коневу в Чехии?

— Все они прекрасно осознают, но все равно сносят. Просто до конца не верят в последствия. Хотя, конечно, история в Чехии с возбуждением уголовного дела прогремела в Европе громко.