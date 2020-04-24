خبيريؤكد أنبشارالأسديحظىبدعمكبيرمنالشعبالسوري

رشقسكانقريةفرفرة التي تقع في ريفمحافظة القامشليالسوريةسياراتمدرعةتابعة للقواتالأمريكية بالحجارة.

وأغلق السوريينفيالبدايةالطريق،وعندمااقتربتالقافلةالعسكريةالأمريكيةمنهم،بدأوا يهتفونبشعاراتمعاديةلأمريكا،وبعدذلكرجمواالسياراتالمدرعة بالحجارة.

ويذكر أنقريةفرفرة تقعفيريفالقامشلي، وفيوقتسابق، وقفسكان التجمعات السكنيةالمجاورة - أبوقصيب والرحية والسودا- ضد القوافلالأمريكية وتصدوا لها.

وقالالخبيرفيرابطةالعلماءالسياسيينالعسكريينأندريهكوشكين،فيمقابلةمعوكالةالأنباءالفيدرالية، أنتصرفاتالسوريينلا تدلفقطعلى المشاعرالمعاديةللولاياتالمتحدة،ولكنأيضاعلىدعمهمللحكومةالحاليةفيسوريا،بمافيذلكالرئيسبشارالأسد.

وأشار كوشكين إلى أنالسوريينغير موافقينعلىالوجودالأمريكيفيسورياوعلى موقفواشنطنمنالوضعفيسوريا.

وتابع الخبير "يؤيد السوريونالقيادةالحاليةوالرئيسالمنتخببشكل قانونيبشارالأسد،ويظهررجمالأمريكيين الرفضلدعمأولئكالذينيدمرونبلادهم،إنهميريدونبلد واحدة وتطوير العمليات فيها كما تقترحالقيادةالحالية".

وبحسب أندريكوشكين، فإنهخلالالحربالأهليةفيسوريا،التيتدورمنذعام 2011، يجريتحديدمفاهيمأولوية.

وتابع الخبير الروسي "إنالمفهومالذياقترحتهالحكومةالحاليةوبشكلمباشرمنقبلبشارالأسديحتويعلىحركةللحفاظعلىوحدةالأراضيوسيادتها،والتيتمتحقيقهابدعممنروسيا. فيالوقتنفسه،يؤيدبشارالأسدنفسهالإصلاح السليملأشياءمعينةفيالبلاد،ويريدطردجميعالمحتلين،حيثيجداستجابةإيجابيةمنالسكان أيضا".

وختم الخبير حديثه مع وكالة الأنباء الفيدرالية قائلا "اليومنرىاندماجالمجتمعحولأفكاربشارالأسد،الرئيسالسورييفهم مايريدهشعبهوبالتاليلديهدعمكبير،وهذايفسرالسببوراء وجود فريقهفيالسلطةطوالالوقتعندماتكونسوريافيوضع معقد".